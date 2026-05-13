VaiOnline
L’allarme.
14 maggio 2026 alle 00:11

«Ossicodone, rischio overdose» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Il sequestro di 300 pastiglie di ossicodone effettuato nei giorni scorsi dalla Squadra Mobile in piazza del Carmine non deve essere sottovalutato. Un segnale allarmante come evidenzia Mercede Masia, responsabile del Servizio Dipendenze della Asl: «L’ossicodone è estremamente pericoloso perché può provocare depressione respiratoria e, come conseguenza, overdose, crisi di astinenza e stati di coma». Per questo bisogna alzare il livello di guardia.

Il pericolo

L’operazione antidroga degli investigatori della Mobile in pienza “zona rossa” e in particolare in piazza del Carmine, ha permesso di arrestare quattro cittadini stranieri (tre algerini e un tunisino) e recuperare circa cento grammi di hascisc e il materiale di confezionamento. Uno dei arrestati, un algerino, aveva invece le 300 pastiglie di ossicodone. Si tratta, come fanno sapere dalla sede del Serd della Asl, «di un potente farmaco oppioide semisintetico, una volta e mezza più potente della morfina, utilizzato per il trattamento del dolore severo, cronico o post-operatorio». E la responsabile del Servizio Dipendenze ribadisce la pericolosità perché «può creare assuefazione e dipendenza». E il Serd della Asl di Cagliari «è disponibile per la terapia di disintossicazione o per fornire assistenza a genitori e familiari».

Il servizio

Ossicodone e fentalyn sono entrambi oppiacei, ma quest’ultimo è molto più potente e può essere letale. «Il Servizio delle Dipendenze», sottolinea ancora la Masia, «è aperto tutti i giorni dalle 8 alle 12 e il giovedì dalle 15.30 alle 18.30. Tutti i cittadini, i genitori i ragazzi possono andare a chiedere informazioni su comportamenti, sostanze e i loro effetti». La sede del Serd è in via dei Valenzani, Cittadella della Salute: per informazioni è possibile chiamare lo 070-6096300 o scrivere una mail a serdamministrazione.cagliari@aslcagliari.it.

Il blitz

L’operazione della Squadra Mobile si è concentrata in piazza del Carmine per le segnalazioni di episodi di spaccio che si registrano quotidianamente. Durante il servizio della Polizia sono stati impegnati anche il personale delle Volanti, il reparto prevenzione crimine, le unità cinofile antidroga e la polizia amministrativa. (m. v.)

RIPRODUZIONE RISERVATA  

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Cronaca

Hantavirus, negativi i due turisti ma è scontro fra ministro e medici

L’Anaao: non reggeremmo a una pandemia. Schillaci: autolesionismo 
Trasporti

Continuità aerea, saltano due voli

Cancellato l’Alghero-Milano, il Cagliari-Linate decolla ma torna subito in pista 
Al. Car.
Stop all’installazione di un anemometro a Villanovaforru

Non affitta il terreno alla società eolica e rifiuta 15mila euro

L’appello del sindaco Onnis: «Resistere a questa invasione» 
Giovanni G. Scanu
senato

Meloni: «Sì al dialogo con l’opposizione» Ma il question time finisce tra le accuse

La premier annuncia entro l’estate il disegno di legge delega sul nucleare 
Piacenza

Trovati madre e figli, stanno bene

Cercati per giorni anche in Friuli Venezia Giulia, rintracciati all’estero 