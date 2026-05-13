«Ossicodone, rischio overdose» 

Il sequestro di 300 pastiglie di ossicodone effettuato nei giorni scorsi dalla Squadra Mobile in piazza del Carmine non deve essere sottovalutato. Un segnale allarmante come evidenzia Mercede Masia, responsabile del Servizio Dipendenze della Asl: «L’ossicodone è estremamente pericoloso perché può provocare depressione respiratoria e, come conseguenza, overdose, crisi di astinenza e stati di coma». Per questo bisogna alzare il livello di guardia.

Il pericolo

L’operazione antidroga degli investigatori della Mobile in pienza “zona rossa” e in particolare in piazza del Carmine, ha permesso di arrestare quattro cittadini stranieri (tre algerini e un tunisino) e recuperare circa cento grammi di hascisc e il materiale di confezionamento. Uno dei arrestati, un algerino, aveva invece le 300 pastiglie di ossicodone. Si tratta, come fanno sapere dalla sede del Serd della Asl, «di un potente farmaco oppioide semisintetico, una volta e mezza più potente della morfina, utilizzato per il trattamento del dolore severo, cronico o post-operatorio». E la responsabile del Servizio Dipendenze ribadisce la pericolosità perché «può creare assuefazione e dipendenza». E il Serd della Asl di Cagliari «è disponibile per la terapia di disintossicazione o per fornire assistenza a genitori e familiari».

Il servizio

Ossicodone e fentalyn sono entrambi oppiacei, ma quest’ultimo è molto più potente e può essere letale. «Il Servizio delle Dipendenze», sottolinea ancora la Masia, «è aperto tutti i giorni dalle 8 alle 12 e il giovedì dalle 15.30 alle 18.30. Tutti i cittadini, i genitori i ragazzi possono andare a chiedere informazioni su comportamenti, sostanze e i loro effetti». La sede del Serd è in via dei Valenzani, Cittadella della Salute: per informazioni è possibile chiamare lo 070-6096300 o scrivere una mail a serdamministrazione.cagliari@aslcagliari.it.

Il blitz

L’operazione della Squadra Mobile si è concentrata in piazza del Carmine per le segnalazioni di episodi di spaccio che si registrano quotidianamente. Durante il servizio della Polizia sono stati impegnati anche il personale delle Volanti, il reparto prevenzione crimine, le unità cinofile antidroga e la polizia amministrativa. (m. v.)

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