Ossese sempre più su: è seconda 

Ossese 2
Atletico Uri 0
Ossese (3-5-2) : Carboni, A. Mura I (24’ st A. Mura Il), Rodrigues, Di Pietro, Arca, Mainardi (6’ st Teliz), Nurra, Scarafoni, F. Mura (24’ pt Sanna), Tapparello (24’ st Gueli), Maitini. In panchina An. Sechi, Gjuci, Alvarez, Al. Sechi, Fancellu. Allenatore Cotroneo.
Atletico Uri (3-5-2) : Cherchi, Ravot (21’ st Scanu), Lintas (14’ st Marini), Canavessi, Iacob, C. Piga, F. Piga, G. Piga (29’ st Lambroni), Arnaudo, Leomanni (12’ st Monti), Ricci. In panchina Atzeni, Meloni, Lubrano, Basciu, Marcomini. Allenatore Paba.
Arbitro : Melis di Ozieri.
Reti : pt 37’ Tapparello; st 49’ Gueli.
Note : ammoniti Rodrigues, Sanna, Lintas, Tapparello, Gueli, Scanu, C. Piga.
Ossi. Un campionato da gioco dell’oca: a volte sei giù, altre su. Un turno di crolli al vertice porta l’Ossese in seconda posizione a 32 punti e a -1 dalla vetta grazie al successo sull’Atletico Uri.
Aprono la gara Rodrigues di testa (8’, un soffio alto) e Tapparello con un drop (15’) prima che si accendano Ricci (27’) e C. Piga (29’) con sassate che impegnano Carboni. Al 34’ Tapparello prende le misure del tiro a giro con cui poi al 37’ sblocca la gara. Al 43’ Ravot per gli ospiti manda a fil di palo.
In apertura di ripresa il tarantolato Tapparello tenta l’acrobazia (5’) e la fucilata dal limite dell’area (7’). Lo imita Maitini, al 24’, senza esito. Mentre scorrono i titoli di coda, nel recupero Gueli decide di farlo bellissimo disegnando una parabola che da 40 metri sorprende Cherchi e gli spettatori.
