Ardia, il giorno di Leonardo Pes 

Ardia 2025, è questione di ore. Tutta la comunità è vestita a festa per onorare San Costantino, ma il culmine dell’emozione si raggiungerà dopo le 18 quando il parroco don Maurizio Demartis consegnerà il vessillo di capo corsa a Leonardo Pes, affiancato dalle altre due bandiere Mario Nieddu e dal figlio Andrea Pes. Intanto Sa pandela matzore ha deciso di cambiare la cavalla e al posto di “Quaglietta” monterà “Grazietta”.

La grande devozione

«Si rinnova oggi – evidenzia il sindaco Salvatore Pes – il rito che sancisce la grande devozione per il santo imperatore». Protagonisti saranno Comune, parrocchia, bandiere, cavalieri, associazione “Santu Antinu”, fucilieri, servizio d'ordine, protezione civile e volontari. Tutti hanno lavorato in queste settimane per offrire l'abito migliore della comunità. Quando come quest’anno l’Ardia si corre di domenica sono attesi poi ancora più spettatori soprattutto turisti che arrivano dalle località marine. Pur essendo una macchina organizzativa super collaudata nel tempo, è sempre importante rispettare le regole per garantire la massima sicurezza.

Videolina

La diretta inizierà alle 10 con il collegamento per la messa: commento affidato a Mario Tasca, ospite Graziana Careddu, insegnante di religione di Sedilo. Di nuovo in diretta poi nel pomeriggio, dalle 18, per seguire tutte le fasi della corsa con Simona De Francisci, che sarà affiancata da Tonino Manca e Antonangelo Liori. Videolina è al canale 10 del digitale terrestre, al canale 819 di Sky e Tivùsat e su www.videolina.it

Come arrivare

Per quanti giungono a Sedilo dalla parte centro meridionale della Sardegna è utile ricordare che dalla 131 bis Abbasanta - Nuoro devono immettersi al bivio Sedilo sud, arrivare in paese e percorrere il tratto di strada che porta alla zona parcheggi e poi a piedi all'anfiteatro naturale di San Costantino. Altrettanto dicasi per quanti arrivando dalla Olbia - Nuoro dovranno girare nello svincolo Sedilo nord. Parcheggi: dal primo mattino, il servizio d'ordine assicurerà che tutte le auto siano sistemate ordinatamente, anche per defluire senza intoppi al termine dell'evento. Il consiglio per tutti è quello di arrivare a Sedilo, entro le 17 per trovare un posto auto. Quando le aree saranno al completo si potrà parcheggiare solo in paese e poi a piedi raggiungere il santuario. La complessa organizzazione è affidata alla associazione Santu Antinu guidata dal presidente Angelo Porcu. Previsto oggi anche un servizio di trasporto urbano con una navetta che parte da piazza San Giovanni ogni 20 minuti e si fermerà in piazza Regina Margherita (Partza’e S’Ena) e Su Fronte Mannu. Le corse sono gratuite. Il piano sanitario è stato redatto secondo le linee guida della direttiva Gabrielli. I mezzi e le risorse impiegate sono imponenti. Rispetto allo scorso anno è rivisto e potenziato grazie al supporto di Areus. Si prevedono 20 soccorritori in più distribuiti in zone strategiche e con presidi per gestione del trauma, ma soprattutto il Posto medico avanzato, un tendone montato dalla Croce Rossa e all’interno postazioni con monitor multiparametrici e un ventilatore polmonare, gestiti da 2 anestesisti rianimatori del 118. Saranno presenti inoltre tre ambulanze medicalizzate, 5 ambulanze base, 12 radio ricetrasmittenti portatili. Ed ancora 5 medici, 15 infermieri e soccorritori esperti, 5 volontari della Cri di Oristano, squadre coordinate dalla Centrale operativa 118 (Cagliari – Oristano). Sono ancora previste 9 postazioni di ambulanza in punti strategici lungo il percorso,