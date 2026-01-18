Ordine dei commercialisti, Giuseppina Uda resta alla guida 

Conferma per Giuseppina Uda alla presidenza dell’Ordine dei commercialisti ed esperti contabili di Oristano. Del nuovo Consiglio direttivo fanno parte: Maria Carla Manca, Giovanni Salvatore Pontis, Lucia Biagini, Gonario Mameli, Francesca Cannas e Luciano Ledda. Le cariche di vicepresidente, segretario e tesoriere saranno assegnate nel corso della prima riunione. È stato inoltre nominato il Collegio dei revisori dei conti: presidente Cecilia Serra, componenti effettivi Carmine Mannea e Rosa Maria Manca, revisori supplenti Antonangela Cadeddu e Marzo Atzei. I componenti del comitato per le pari opportunità sono: Antonella Congiu, Luisa Elide Corriga, Mauro Loru, Roberto Melis. ( a. o. )

RIPRODUZIONE RISERVATA