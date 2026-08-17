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18 agosto 2026 alle 00:07

Ora la casa di “Canne al vento” è del Comune di Galtellì 

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A Galtellì, la casa delle Dame Pintor diventa un bene pubblico: con la firma dell'atto di acquisizione, un frammento della storia di Grazia Deledda entra in via ufficiale nel patrimonio immobiliare del Comune. La storica dimora, legata al romanzo “Canne al vento”, rafforza il percorso di valorizzazione del paese che presenta già un parco letterario dedicato al premio Nobel nel 1926. «È un traguardo storico per la nostra comunità», afferma il sindaco Franco Solinas. Il risultato, desiderato da tempo, assume maggiore rilevanza a distanza di cento anni dal Nobel assegnato alla scrittrice nuorese.

Il percorso, ricorda l'ex sindaco Renzo Soro, fu avviato oltre trent'anni fa: «Mi congratulo con l'amministrazione comunale per questo risultato e con la famiglia Careddu per la sensibilità dimostrata nella tutela e valorizzazione di un bene di grande valore storico e culturale». Soro ricorda inoltre Enzo Careddu, che già negli anni Novanta mise l'immobile a disposizione del Comune e favorì, con quel gesto, i primi progetti di valorizzazione.

Il prossimo passo è il recupero dello stabile: un finanziamento di 350mila euro sarà destinato alla ristrutturazione e alla creazione di un polo identitario con attività culturali, percorsi educativi, iniziative dedicate al patrimonio deleddiano. «Vogliamo farne un luogo vivo, capace di parlare ai giovani, attrarre visitatori, creare nuove opportunità», sottolinea il sindaco Solinas. L'obiettivo è unire memoria, cultura e sviluppo sostenibile, anche con la rete dei parchi letterari. «La Casa delle Dame Pintor dovrà diventare un punto di riferimento per il turismo culturale e per la conoscenza della nostra storia», conclude.

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