Ora c’è l’erba sintetica, campo omologato 

L’omologazione è arrivata quasi in contemporanea con l’installazione delle torri faro, ultimo step per il nuovo campo in erba sintetica del principale compendio sportivo comunale di Selargius. Lì dove negli ultimi anni sono stati investiti circa 3 milioni e dove gravitano 3mila sportivi fra basket, calcio, atletica e tennis.

Le novità

Una rinascita dopo anni di agonia per le società sportive locali. «Mercoledì sera abbiamo ricevuto il certificato di omologazione del nuovo campo in erba sintetica realizzato al Generale Porcu», annunciano il sindaco Gigi Concu, che ha anche la delega allo Sport, e l’assessore ai Lavori pubblici Claudio Argiolas, «un passaggio fondamentale per poter ospitare l'attività agonistica della Lega nazionale dilettanti e del Settore giovanile scolastico. Un traguardo importante, arrivato contemporaneamente all’ultimazione dei lavori che ci hanno permesso di rinnovare totalmente l’illuminazione dell’impianto sportivo comunale, con nuove e moderne torri faro e luci a led a basso consumo e di ultima generazione. Tappe di un cammino portato avanti negli ultimi tempi e iniziato con la nostra promessa di mettere mano a tutti gli impianti sportivi presenti nel territorio, che da tempo trascinavano problemi irrisolti».

Il polo

Sei le società concentrate nel polo sportivo fra via della Resistenza e via Vienna: basket San Salvatore, Libertas e atletica Selargius, circolo tennis, Futura calcio e Selargius calcio, con un totale circa tremila iscritti. «Oggi possiamo dire con grande soddisfazione che l’obiettivo di rendere il Generale Porcu una struttura all’avanguardia e un punto di riferimento di tutto l’hinterland si sta concretizzando», aggiungono Concu e Argiolas.

La spesa

Sullo sfondo ci sono 3 milioni di investimenti fra campi e Pala Vienna. «Il più grande investimento di sempre sugli impianti sportivi comunali di Selargius», sottolineano Concu e Argiolas. E il prossimo anno partirà l’ultimo lotto da 800mila euro finanziato dalla Regione: il progetto prevede l’adeguamento della pista di atletica leggera alle prescrizioni Fidal e il contestuale efficientamento energetico degli spogliatoi collegati. Si procederà infine alla realizzazione di un campo da calcio a 7 in erba artificiale, alle spalle degli spogliatoi principali. Prossimo step la gara d’appalto e il via ai lavori che, imprevisti permettendo, dovrebbero partire alla fine della prossima primavera. «L’ultimazione delle opere è prevista entro la fine del 2027», assicurano sindaco e assessore.

