VaiOnline
Villamassargia.
08 marzo 2026 alle 00:24

Opere pubbliche, lavori in cimitero e nelle strade rurali 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Un progetto che procede speditamente e si avvia a conclusione ed uno, da finanziare, che deve ancora vedere la luce ma che promette di rendere nuovamente fruibile una suggestiva località della zona rurale. Nel cimitero comunale sono stati appena completati interventi importanti per collegare (grazie ad un finanziamento regionale di 250 mila euro) la struttura principale alla nuova area ampliata: già realizzati i nuovi sottoservizi ed un nuovo passaggio di collegamento tra le due aree con anche l’aggiunta di una pavimentazione analoga a quella già presente. A breve nell’area ampliata compariranno i rubinetti e verranno effettuati i lavori sull’accessibilità e sulle aree verdi. «Avremo – spiega la sindaca Debora Porrà - un collegamento funzionale che garantirà maggiori servizi». Verrà invece richiesto un contributo di 140 mila euro alla Cassa Depositi e Prestiti per ripristinare il sistema di viabilità rurale e rendere maggiormente accessibile la località “Piccolu Malu” dove hanno sede varie abitazioni, terreni agricoli e siti di pubblica utilità tra i quali anche un’antica e suggestiva fonte sorgiva. «Un progetto - dice la sindaca - con il quale perseguiamo anche a Piccolu Malu le finalità di sicurezza, tutela e valorizzazione di tutto il nostro territorio».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La Giornata

8 marzo, la forza delle donne sarde

l De Roberto, Ragas
Comandini: sulla sanità no a divisioni. Truzzu (FdI): crisi profonda

«Case e ospedali di comunità: avviati quasi tutti i cantieri»

Todde incontra i manifestanti: confronto continuo 
La storia

«Salviamo gli ospedali di periferia»

Isili, marito e moglie medici vanno in pensione: non è stato facile 
Sonia Gioia
8 marzo

«Investiamo sull’occupazione femminile»

La ministra Marina Calderone a Olbia: «In Sardegna le donne fanno impresa» 
Caterina De Roberto
Nuoro e Ogliastra.

Quota rosa da primato

8 marzo

«Ragazze, non scoraggiatevi mai»

Chiara Olla: la scienza è ancora un mondo di uomini, ma si aprono nuovi spazi 
Alessandra Ragas