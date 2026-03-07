Opere pubbliche, lavori in cimitero e nelle strade rurali 

Un progetto che procede speditamente e si avvia a conclusione ed uno, da finanziare, che deve ancora vedere la luce ma che promette di rendere nuovamente fruibile una suggestiva località della zona rurale. Nel cimitero comunale sono stati appena completati interventi importanti per collegare (grazie ad un finanziamento regionale di 250 mila euro) la struttura principale alla nuova area ampliata: già realizzati i nuovi sottoservizi ed un nuovo passaggio di collegamento tra le due aree con anche l’aggiunta di una pavimentazione analoga a quella già presente. A breve nell’area ampliata compariranno i rubinetti e verranno effettuati i lavori sull’accessibilità e sulle aree verdi. «Avremo – spiega la sindaca Debora Porrà - un collegamento funzionale che garantirà maggiori servizi». Verrà invece richiesto un contributo di 140 mila euro alla Cassa Depositi e Prestiti per ripristinare il sistema di viabilità rurale e rendere maggiormente accessibile la località “Piccolu Malu” dove hanno sede varie abitazioni, terreni agricoli e siti di pubblica utilità tra i quali anche un’antica e suggestiva fonte sorgiva. «Un progetto - dice la sindaca - con il quale perseguiamo anche a Piccolu Malu le finalità di sicurezza, tutela e valorizzazione di tutto il nostro territorio».

