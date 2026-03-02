Operato il ragazzo ferito nell’incidente 

Indossava regolarmente il casco il ragazzo di 17anni di Elmas vittima domenica notte di un grave incidente stradale sulla strada provinciale 9 in territorio di Sestu. Accompagnato in ospedale in codice rosso e poi ricoverato in prognosi riservata, il ragazzo è stato ieri sottoposto anche ad un intervento chirurgico. Le sue condizioni sarebbero stazionarie.

Sabato sera il ragazzo ha raggiunto la Provinciale: alle porte di Sestu, in località “Is Concias”, ha perso il controllo della sua moto, una Honda modello SH125, finendo rovinosamente sull’asfalto: immediato l’allarme lanciato dagli automobilisti, con l’arrivo di una unità medicalizzata del 118 e dei carabinieri della stazione di Sestu. Il ragazzo è stato accompagnato al Brotzu in codice rosso ed è stato ricoverato con prognosi riservata. I rilievi sono stati effettuati dai carabinieri di Sestu che, coordinati dal luogotenente Riccardo Pirali, hanno ricostruito la dinamica dell’accaduto. Nell’incidente non sono rimasti coinvolti altri mezzi.

Gli accertamenti finora effettuati lo escluderebbero, anche se i militari sono ancora alla ricerca di eventuali testimonianze che potrebbero contribuire a chiarire l’accaduto.

