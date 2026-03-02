VaiOnline
Sestu.
03 marzo 2026 alle 00:07

Operato il ragazzo ferito nell’incidente 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Indossava regolarmente il casco il ragazzo di 17anni di Elmas vittima domenica notte di un grave incidente stradale sulla strada provinciale 9 in territorio di Sestu. Accompagnato in ospedale in codice rosso e poi ricoverato in prognosi riservata, il ragazzo è stato ieri sottoposto anche ad un intervento chirurgico. Le sue condizioni sarebbero stazionarie.

Sabato sera il ragazzo ha raggiunto la Provinciale: alle porte di Sestu, in località “Is Concias”, ha perso il controllo della sua moto, una Honda modello SH125, finendo rovinosamente sull’asfalto: immediato l’allarme lanciato dagli automobilisti, con l’arrivo di una unità medicalizzata del 118 e dei carabinieri della stazione di Sestu. Il ragazzo è stato accompagnato al Brotzu in codice rosso ed è stato ricoverato con prognosi riservata. I rilievi sono stati effettuati dai carabinieri di Sestu che, coordinati dal luogotenente Riccardo Pirali, hanno ricostruito la dinamica dell’accaduto. Nell’incidente non sono rimasti coinvolti altri mezzi.

Gli accertamenti finora effettuati lo escluderebbero, anche se i militari sono ancora alla ricerca di eventuali testimonianze che potrebbero contribuire a chiarire l’accaduto.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il conflitto.

Tutto il Medio Oriente è una polveriera

I 500 caschi blu della Brigata Sassari sono arrivati in Libano: Beirut sotto le bombe di Israele 
Il conflitto

I sardi ancora nel Golfo: «Bloccati dopo il check-in»

Spazio aereo vietato per paura dei raid iraniani Due guspinesi lasciati a terra all’ultimo minuto 
Giovanni G. Scanu Maurizio Pilloni
Centrodestra

«Il Campo largo ha fallito, noi pronti al voto»

La Lega si riorganizza, a Cagliari il vice di Salvini: la nostra forza è stare in mezzo alla gente 
Alessandra Carta
Carceri

«A Badu ’e Carros non arriveranno i boss»

Il sottosegretario Delmastro: niente Alta sicurezza, a Nuoro solo reclute della mafia 
Caterina Fiori
Conti pubblici.

Il deficit cala ma si ferma al 3,1% del Pil

Rimandata l’uscita dalla procedura di infrazione Ue. Pressione fiscale oltre il 43% 