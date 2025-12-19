Operaio precipita da un’impalcatura 

Ha perso l’equilibrio, precipitando dal terzo al secondo piano di un fabbricato in costruzione a Quartucciu. Un operaio è volato per tre metri, procurandosi diverse ferite, per fortuna non molto gravi. Ricoverato in osservazione in ospedale, non è in pericolo di vita dopo il viaggio in codice rosso nel breve tragitto dal posto dell’incidente a bordo di una ambulanza del 118.

L’episodio

L’incidente si è verificato verso le 16 di ieri in un cantiere in via Piria, dove è in costruzione un fabbricato di diversi piani. I lavori li sta realizzando un’impresa del Sulcis. Per motivi ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri della Stazione di Selargius e del personale del Servizio Spresal dell’Asl di Cagliari, l’operaio, Federico Atzori, 42 anni, era impegnato in lavori al terzo piano del fabbricato. Improvvisamente è precipitato nel vuoto, finendo fortunatamente al piano sottostante.

Soccorsi

Immediati i soccorsi da parte dei colleghi di lavoro e immediata la richiesta di intervento al 118 con l’arrivo di una unità medicalizzata col un primo intervento dei sanitari. L’operaio era dolorante a appariva abbastanza lucido. Non era però possibile spostarlo al piano terra. Tanto che si è reso necessario anche l’intervento dei Vigili del fuoco di Cagliari, arrivati dopo poco minuti dalla loro sede di viale Marconi con l’autoscala. Con tutte le precauzioni del caso, il ferito è stato raggiunto e adagiato sulla barella e riportato a terra dal secondo piano dove era pronta l’ambulanza che poi l’ha trasportato all’ospedale Brotzu in codice rosso per dinamica: le sue condizioni, pur richiedendo cure ospedaliere, non destano preoccupazioni. Federico Atzori, in sostanza, non corre pericolo di vita anche se al momento resta in ospedale in osservazione.

Indagini

Sul posto sono intanto arrivati anche i carabinieri della Stazione di Selargius e il personale dello Spresal: sono stati avviati gli accertamenti con un accurato sopralluogo sul cantiere e con la raccolta, pare, anche di alcune testimonianze. Si sta cercando anche di verificare la causa dell’incidente anche per risalire ad eventuali responsabilità. In merito viene mantenuto uno stretto riserbo. Possibili anche nuovi accertamenti oggi con gli inquirenti che potrebbero quindi tornare nel cantiere di via Piria, anche per verificare il rispetto delle normative in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Un accertamento ovviamente di routine. Di sicuro il fatto che l’operaio ferito sia fuori pericolo è stato di conforto a tutti.

