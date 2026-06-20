VaiOnline
Gruppo F.
21 giugno 2026 alle 00:42

Olanda dilagante Svezia spazzata via con una cinquina 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Olanda 5

Svezia 1

Olanda (4-3-3) : Verbruggen; Dumfries, van Hecke, van Dijk, van de Ven; Gravenberch, de Jong (14’ st Koopmeiners), Reijnders (14’ st Til); Malen (1’ st Summerville), Brobbey (27’ st Depay), Gakpo (45’ st Lang). Ct Koeman.

Svezia (3-5-2) : Nordfeldt; Lagerbielke, Hien, Lindelöf; Bernhardsson (10’ st Elanga), Nygren (11’ st Bergvall), Karlström (11’ st Zeneli), Ayari (34’ st Ali), Gudmundsson (48’ st Stroud); Gyökeres, Isak. Ct Potter.

Arbitro : Oliver (Inghilterra).

Reti : nel pt 5’, 17’ Brobbey, nel st 2’, 9’ Gakpo, 14’ Elanga, 44’ Summerville.

Houston . È un’Olanda straripante. Il 5-1 alla Svezia lancia con prepotenza gli Oranje, che si prendono il primo posto nel Gruppo F a suon di gol e con una prestazione stellare. Partita indirizzata da subito, al 5’ Brobbey non ha problemi a deviare in rete un cross da sinistra di Gakpo. Passano altri 12’ e il centravanti raddoppia, stavolta su assist di Dumfries. L’ormai ex Inter (giocherà nel Real Madrid) dopo 2 minuti dall’inizio della ripresa serve il secondo passaggio decisivo: stavolta a Gakpo, anche lui a segno con un tap-in. E, come il compagno di reparto, in breve tempo fa doppietta: al 9’ del secondo tempo batte Verbruggen con un rasoterra dal limite. Una verticalizzazione di Isak per Elanga (14’) manda in porta quest’ultimo per il gol della bandiera svedese, ma il finale è ancora Oranje: c’è gloria pure per il subentrato Summerville, con un bel destro dai 20 metri al 44’ per chiudere il 5-1.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’emergenza.

L’Isola boccheggia e brucia

l Artizzu
L’inchiesta/5.

«Cagliari, sì allo stadio ma percorso trasparente»

l A. Carta, L. Piras
Nell’Isola costi superiori del 40% rispetto al resto del Paese

Trasporto delle merci, in campo le imprese: «Vogliamo garanzie»

Nasce il progetto Ambasciatori di Sardegna: «Per i nostri prodotti serve una vera continuità» 
Alessandra Ragas
L’ordinanza

Auto bandite da Porto Sa Ruxi

La Regione impone 6 metri di fascia parafuoco tra spiaggia e vegetazione 
Gianni Agus
Calcinacci, erbacce e incuria: l’impianto è un rudere in totale abbandono

Il vecchio Sant’Elia è una giungla Il centrodestra: «Non improvvisate»

I consiglieri: «Sì accelerare, ma anche pretendere trasparenza» 
Lorenzo Piras
Regione

Asl, tempi brevi per il Consiglio di Stato

Attesa per il decreto. Verso il reintegro degli ex dg di Cagliari, Olbia e Areus 
L’intervista

Soddu: leggi popolari, una nuova linfa per l’autonomia sarda

L’ex presidente: democrazia liberale in crisi, sbagliato ignorare chi ha firmato la Pratobello 
Giuseppe Meloni
Il caso

Trump-Meloni, il nuovo round è più duro

«Vuol essere mia amica per risalire nei sondaggi». «Pensa alla tua popolarità» 
Viareggio

Schianto sul Suv, muore a 17 anni

L’inversione a U taglia la strada allo scooter. Il guidatore fugge, poi si costituisce 