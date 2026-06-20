Olanda dilagante Svezia spazzata via con una cinquina 

Olanda 5

Svezia 1

Olanda (4-3-3) : Verbruggen; Dumfries, van Hecke, van Dijk, van de Ven; Gravenberch, de Jong (14’ st Koopmeiners), Reijnders (14’ st Til); Malen (1’ st Summerville), Brobbey (27’ st Depay), Gakpo (45’ st Lang). Ct Koeman.

Svezia (3-5-2) : Nordfeldt; Lagerbielke, Hien, Lindelöf; Bernhardsson (10’ st Elanga), Nygren (11’ st Bergvall), Karlström (11’ st Zeneli), Ayari (34’ st Ali), Gudmundsson (48’ st Stroud); Gyökeres, Isak. Ct Potter.

Arbitro : Oliver (Inghilterra).

Reti : nel pt 5’, 17’ Brobbey, nel st 2’, 9’ Gakpo, 14’ Elanga, 44’ Summerville.

Houston . È un’Olanda straripante. Il 5-1 alla Svezia lancia con prepotenza gli Oranje, che si prendono il primo posto nel Gruppo F a suon di gol e con una prestazione stellare. Partita indirizzata da subito, al 5’ Brobbey non ha problemi a deviare in rete un cross da sinistra di Gakpo. Passano altri 12’ e il centravanti raddoppia, stavolta su assist di Dumfries. L’ormai ex Inter (giocherà nel Real Madrid) dopo 2 minuti dall’inizio della ripresa serve il secondo passaggio decisivo: stavolta a Gakpo, anche lui a segno con un tap-in. E, come il compagno di reparto, in breve tempo fa doppietta: al 9’ del secondo tempo batte Verbruggen con un rasoterra dal limite. Una verticalizzazione di Isak per Elanga (14’) manda in porta quest’ultimo per il gol della bandiera svedese, ma il finale è ancora Oranje: c’è gloria pure per il subentrato Summerville, con un bel destro dai 20 metri al 44’ per chiudere il 5-1.

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