Ok ai lavori in via Vienna, da domani stop alle auto 

Tredici giorni di stop alle auto in via Vienna, nella borgata Santa Lucia di Selargius, dove partiranno i lavori per il nuovo asfalto con tanto di chiusura al traffico: viabilità e sosta vietati da domani sino al 29 giugno, come riporta l’ordinanza della Polizia locale. A disposizione ci sono poco più di 180mila euro, finanziati con parte degli incassi delle multe agli automobilisti, per la manutenzione straordinaria della strada che, come viene ribadito nella determina presenta «criticità e pericolosità per la circolazione dei veicoli e dei pedoni».

