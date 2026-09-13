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Sestu.
14 settembre 2026 alle 00:48

Oggi riapre la piscina, prorogata la gestione 

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L’acqua c’è già e ormai è tutto. Questa sera riaprono i cancelli della Piscina comunale di Sestu in via Dante. Riprendono dunque le attività per una delle strutture sportive più frequentate del paese, dove si recano tanti utenti da tutto l’hinterland e che conta più di più di 1000 iscritti di cui oltre 600 frequentanti mensilmente.

«Tutte le attività sono già pronte a partire, da quelle di gruppo, ai primi approcci per chi vuole imparare a nuotare, alla pallanuoto – dice Mauro Pau di Asd Luna, società che gestisce la piscina –. L’anno scorso a causa di lavori abbiamo aperto a ottobre, stavolta cominciamo mentre l’estate non è ancora finita». Quanto al bando in scandenza arriva la rassicurazione del vicesindaco Massimiliano Bullita: «La piscina è un servizio pubblico importante, per cui in attesa del bando che dovrà individuare la nuova gestione, è stata concessa la proroga per garantire la fruibilità per l’intera stagione».

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