Oggi il vertice per Gaetano Cagliari e Atalanta distanti Dietro Natali, Mané o Kofler 

Sul mercato, ma senza ansia. Il Cagliari sposa la linea verde e – fedele al progetto inaugurato un anno fa di questi tempi – sonda profili che possano risultare utili ai vari reparti per rinforzare la squadra. In uscita i giocatori in prestito (Marco Palestra, Michael Folorunsho, Luca Mazzitelli, Alberto Dossena, Semih Kiliçsoy e Ibrahim Sulemana), la società di Tommaso Giulini cerca un giocatore di peso per ruolo. Molti giovani e qualche veterano, in modo da bilanciare la squadra in tutti i suoi reparti. Il direttore sportivo Pietro Accardi è al lavoro. Anche per definire le operazioni in uscita.

L’incontro

Oggi è in programma un vertice con l’Atalanta (ed è il primo ad avere i crismi dell’ufficialità) per Gianluca Gaetano. Maurizio Sarri, nuovo allenatore della Dea, lo vuole in squadra a tutti i costi, ma la cifra richiesta dal Cagliari, 20 milioni o 17 più bonus, è giudicata troppo alta. Il club gestito dalla famiglia Percassi offre 12 milioni più qualche prestito, ma la società rossoblù non molla l’osso: le parti sono quindi abbastanza lontane.

Il mercato

Se Gaetano dovesse restare, il Cagliari non dovrebbe prendersi la briga di cercare un nuovo regista. E così potrebbe concentrarsi definitivamente sugli altri ruoli.

Difesa

A cominciare dal reparto arretrato, dove Pisacane vedrebbe bene Alessandro Deiola. Tra i giocatori seguiti, i nomi caldi sono quelli di Filippo Mané, difensore del Borussia Dortmund e della nazionale Under 21 italiana. Mané ha 21 anni come Raphael Kofler, difensore del Südtirol e della nazionale Under 20. C’è poi Andrea Natali, prospetto alla Palestra: 18 anni, difensore centrale o centrocampista difensivo all’occorrenza, è reduce da una stagione in Olanda con l’Az, in prestito dal Bayer Leverkusen. È un figlio d’arte: il padre Cesare, che apprezza il lavoro sui giovani di Pisacane, è stato difensore di Atalanta, Bologna, Torino e Sassuolo. Il suo arrivo dipenderà dalla formula: il Cagliari lo prenderebbe a titolo definitivo o con diritto di riscatto, condizione che vale per tutti i calciatori in entrata. No, quindi, a un prestito secco. In uscita Gabriele Zappa e, se dalla Bundesliga dovessero farsi sentire, Adam Obert, quest’ultimo però per non meno di 10-12 milioni.

In mezzo

In mediana, il Cagliari potrebbe affidarsi all’esperienza di Michel Aebischer, 29 anni, l’ultima stagione a Pisa. Oppure prendere Alessandro Romano, talento svizzero di vent’anni, reduce da 19 gare in B con lo Spezia ma di proprietà della Roma. Fermo restando che, in un ruolo alla Pogba, dovrà ritagliarsi uno spazio Demi Akarakiri, 18 anni, che di certo non si svincolerà dall’Everton per giocare in una Primavera italiana.

Attacco

E se davanti il club di Tommaso Giulini cerca anche un’ala alla Gaetano Oristanio, in grado di mettere zizzania nelle retroguardie avversarie, il Cagliari segue tre profili per la punta centrale, i cui nomi sono per ora top secret, ma tutti sarebbero di caratura internazionale. Gennaro Borrelli, ha ammiratori in B: il Cagliari lo lascerebbe partire per non meno di 5 milioni. È difficile la permanenza in rossoblù di Andrea Belotti.

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