Oggi ecco le big: alle 21 la Francia Argentina e Messi in piena notte 

Data da molti come la principale favorita per questi Mondiali, a maggior ragione dopo il flop di ieri della Spagna, la Francia inizia la sua corsa al terzo titolo iridato cercando di cancellare la “maledizione” Senegal. Stasera alle 21 per il debutto trova lo stesso avversario incontrato nel 2002, quando si presentò da campione in carica in Corea del Sud e Giappone: a Seul doveva essere una passeggiata, invece contro ogni pronostico furono gli africani a vincere 0-1 con gol di Bouba Diop, scomparso nel 2020.

Didier Deschamps, alla sua ultima apparizione coi Bleus visto che lascerà dopo 14 anni al termine dei Mondiali, ha a disposizione una rosa di livello eccezionale, tanto che solo per l’attacco fra i vari Mbappé, Dembélé, Olise, Cherki, Barcola e Doué sarà difficile – di partita in partita – scegliere chi lasciare fuori dal 1’. Il Senegal spera in un’altra sorpresa e si ripresenta in campo dopo il folle epilogo della finale di Coppa d’Africa di qualche mese fa, vinta in campo ma revocata e assegnata a tavolino al Marocco perché i giocatori allenati da Pape Thiaw si erano per diversi minuti rifiutati di giocare (prima di rientrare e finire la partita) per protesta verso l’arbitraggio.

I detentori

Il Gruppo I prosegue alle 24 di oggi con Iraq-Norvegia. Per la nazionale asiatica è la seconda partecipazione ai Mondiali dopo il 1986: l’obiettivo è non chiudere con tre sconfitte come quella volta. Vuole invece continuare a far bene la Norvegia, che oltre a Haaland può contare su un attacco di primissimo livello con i vari Sorloth, Strand Larsen e Nusa. Alle 3 di notte un’altra delle grandi favorite: l’Argentina, che a Kansas City affronta l’Algeria. La Selección , campione in carica, ha avuto un avvicinamento segnato dagli infortuni ma quantomeno il portiere Emiliano Martínez ha recuperato e – salvo sorprese – sarà tra i pali. È il sesto e ultimo Mondiale per Lionel Messi: vorrà lasciare il segno come nel 2022. Saranno le 6 del mattino di domani in Italia quando prenderà il via l’altra gara del Gruppo K, Austria-Giordania a San Francisco.

Concluse

Nella notte appena trascorsa si sono invece giocate Arabia Saudita-Uruguay (il via a mezzanotte, Gruppo H) e Iran-Nuova Zelanda (alle 3, Gruppo G). (r.sp.)

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