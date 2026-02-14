Oggi da via San Paolo la sfilata di Carnevale con i 5 carri allegorici 

L’appuntamento più atteso è con i carri allegorici che torneranno a sfilare dopo venti anni di assenza: saranno cinque, accompagnati da centinaia di figuranti, che attraverseranno le strade dei quartieri di Is Mirrionis, San Michele e Sant’Avendrace a partire dalle 17.30 di oggi, con appuntamento in via San Paolo. L’allerta gialla, dunque, non modifica il programma della festa tanto attesa dai cagliaritani.

In occasione della sfilata, il Comune ha predisposto le modifiche temporanee alla circolazione. Dalla mezzanotte e sino a cessate esigenze, l'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati nelle vie San Paolo, viale Trieste, viale Sant'Avendrace, San Michele, piazza San Michele, Is Mirrionis, Emilia, Abruzzi. Dalle 15 e sino a cessate esigenze, la sospensione temporanea della circolazione per il tempo strettamente necessario al passaggio del corteo nelle stesse strade.

Dopo la sfilata di oggi, la festa proseguirà “Martedì Grasso”, il 17, con la tradizionale sfilata con partenza alle 17 da piazza del Carmine che sarà anche il punto di arrivo dopo il passaggio piazza Yenne, via Manno, viale Regina Margherita e via Roma. Ultimo giorno di festa domenica 22: alle 10.30 la 18esima edizione della Vespiglia, la corsa alla stella in Vespa nella discesa di via Azuni. A partire dalle 18, poi, la Pentolaccia e il rogo di Cancioffali negli spazi del Villaggio Pescatori, a Giorgino.

