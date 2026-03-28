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Castello.
29 marzo 2026 alle 00:26

Oggi apre la cava sotterranea di S’Avanzada, dalle 9 i tour guidati col gruppo speleologico 

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Oggi il primo appuntamento dell’iniziativa “Sentieri nel Buio” che celebra i 50 anni del Gruppo speleo archeologico Giovanni Spano con una serie di eventi. Dalle 9 alle 20 si potrà visitare per la prima volta l’affascinante cavità artificiale di S’Avanzada, in collaborazione con i Musei Nazionali di Cagliari. L’accesso sarà da via Ubaldo Badas, di fronte all’ex scuola “Attilio Mereu”. Si tratta della più grande cava sotterranea di materiale da costruzione presente in città, in uso probabilmente dal periodo medievale, con possibili utilizzi anche in periodi precedenti, che ospita gli imponenti muraglioni di sostegno della sovrastante Cittadella dei Musei.

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