Oggi al via la mostra del libro 

Appuntamento alle 10, nelle ex caserme Mura, a Macomer, per inaugurare la XXIII edizione della mostra regionale del libro edito in Sardegna, importante evento culturale che richiama migliaia di persone da tutta l’Isola. Stamattina saranno aperti gli stand espositivi. “La cura. Conoscere per evitare, sapere per migliorare” è il tema. In programma tante manifestazioni e decine di presenze importanti. Come sempre protagonisti i libri, gli autori e gli editori dell’Isola.resenti le case editrici Nor, Condaghes, Catartica, Angelica, Ischìre, Barbaro, Logus Mondi Interattivi.Previsti momenti di confronto con voci provenienti dalla Penisola e laboratori destinati a circa duemila alunni delle scuole di ogni ordine e grado dell’intera regione, con la mostra fotografica interattiva “Ritratti a metà”.i spettacoli e altri eventi nel padiglione Filigosa e al monte Sant’Antonio. (f. o.)

