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Le nuove regole in vigore dal 20 aprile
10 aprile 2026 alle 00:30

Obbligo di Pos per gli edicolanti 

Necessario pure il registro elettronico 

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Ancora pochi giorni e poi gli edicolanti dovranno dotarsi di Pos per i pagamenti elettronici e registratori telematici. Lo scorso 19 marzo lo Snag, il Sindacato nazionale dei giornalai, ha tenuto un webinar online dedicato proprio al collegamento dei registratori telematici (RT) e gli strumenti di pagamento elettronico (Pos). Il webinar, a cui hanno partecipato circa 350 persone, si è reso necessario in virtù del nuovo obbligo introdotto dalla Legge di Bilancio 2025, con particolare attenzione a collegamenti, gestione dei pagamenti elettronici e casi specifici delle edicole, in vista della prima scadenza del prossimo 20 aprile.

Il confronto

Durante questo appuntamento i rivenditori hanno sfruttato l’occasione per confrontarsi su dubbi e interrogativi. Domenico Moschella, commercialista dello Snag, durante il webinar ha fatto chiarezza sull’imminente adempimento al collegamento tra Rt e Pos. Nello specifico, sono state chiarite le diverse tipologie di vendita contemplate dall’operazione, i prodotti senza Iva (assolta direttamente dall’editore) come i giornali e le riviste, e altri che l’Iva la mantengono. In concreto, l’utilizzo dei registri telematici risulta non obbligatorio per il rivenditore che vende solo quotidiani e riviste, quindi per operazioni esonerate da scontrino. Al contrario, se la vendita risulta mista allora scatta l’obbligo. In questa prospettiva, il Pos è obbligatorio anche per la vendita del solo prodotto editoriale.

Per maggiore trasparenza è emerso che, nonostante si applichi un pagamento unico, quindi di prodotti con e senza Iva, con il Pos, l’Agenzia delle Entrate riconosce la tipologia di prodotto senza Iva e prodotto con Iva attraverso il codice Ateco dell’attività. L’inadempienza sull’uso e sul collegamento al Pos e RT, così come la non corretta indicazione del mezzo di pagamento, configurano una violazione alla normativa, dunque sanzionabile. I controlli dell’Agenzia delle Entrate non mancheranno e potranno avvenire confrontando gli incassi tramite Pos e i corrispettivi trasmessi dall’RT. «Il webinar è stato accolto con entusiasmo dai rivenditori. Tutti hanno contribuito alla buona riuscita dell’incontro», riferisce la presidente dello Snag provinciale di Cagliari, Rosella Monni. Sul sito web dell’Agenzia delle Entrate è disponibile una serie di utili Faq da consultare.

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