Nurri vota Cancedda Mandas ribadisce la fiducia a Oppus 

L’ennesima conferma per Umberto Oppus, che resta sindaco a Mandas. A Nurri invece si apre l’era di Roberto Cancedda e si chiude quella di Antonello Atzei, mentre a Suelli il voto lascia in sella il primo cittadino uscente Massimiliano Garau.

Nurri

Sarà Roberto Cancedda il prossimo sindaco di Nurri. Si chiude l’epoca segnata da Antonello Atzeni, che proprio quest’anno ha deciso di interrompere la sua carriera politica. Per il Comune del Sarcidano si apre un nuovo capitolo, che sarà caratterizzato da un’opposizione guidata da Stella Marceddu. Oltre 500 il distacco di preferenze tra le due liste: a “Nurri un futuro insieme” ne vanno 885, mentre per Marceddu e la sua “CambiAmo Nurri” i voti sono stati 365.

Ben 1.267 il totale dei votanti, con un’affluenza che ha sfiorato il 75 per cento confermando l’interesse ancora vivo dei residenti ad avere una guida politica salda. Un distacco che però ha sorpreso Cancedda e il suo gruppo di candidati e non può passare inosservato alla luce del lavoro futuro. «Non possiamo che ringraziare la popolazione», le parole del vincitore, «ma un consenso così alto ci porta anche a una maggiore responsabilità nei suoi confronti. Non possiamo deludere chi ci ha scelto».

Questa tornata elettorale garantirà inoltre la presenza di un gruppo di minoranza altrettanto motivato, che voleva guidare il paese in termini di innovazione e dialogo. «La democrazia è ritornata a pieno titolo nei banchi del Consiglio comunale», ha detto Cancedda, «confido che si possa lavorare insieme per il bene del paese». Dopo i festeggiamenti, nei prossimi giorni i nuovi amministratori saranno al lavoro per scegliere la squadra che verrà presentata alla popolazione.

Mandas

A Mandas il risultato era di fatto acquisito già nella serata di domenica. Alle 20,15 era stato raggiunto il quorum del 40 per cento necessario per rendere valida l’elezione della lista unica guidata dal sindaco uscente Umberto Oppus. Con la chiusura delle operazioni elettorali alle 15 di ieri, l’affluenza definitiva si è attestata a 966 votanti: un dato che Oppus legge come un forte attestato di fiducia da parte dei suoi concittadini. «Non posso che essere grato al mio paese», le sue dichiarazioni, «quando ti vota la metà degli abitanti, considerando anche chi non può votare, è un risultato bellissimo».

Il consenso va oltre il semplice raggiungimento del quorum e rafforza il mandato della nuova amministrazione. «Ho già espresso rammarico per la presenza di una sola lista, ma saremo il sindaco e la Giunta di tutti. Lavoreremo per l’intera comunità», prosegue Oppus. Guardando ai prossimi cinque anni, il primo cittadino indica già la direzione del nuovo mandato: «Noi siamo sognatori e continueremo a lavorare per il paese, mettendo alla base di tutto la cultura».

Suelli

A Suelli si conferma sindaco Massimiliano Garau. Con 402 voti il primo cittadino uscente torna alla guida del Comune di piazza Municipio centrando il quarto mandato consecutivo. Alle sue spalle la lista civica “Suelli Futura” guidata dal Gianluca Cannas, già capogruppo di minoranza nell’ultimo Consiglio comunale, che raccoglie 335 voti complessivi.

Cannas però decide di non sedere tra i banchi dell’opposizione e lasciare spazio ai suoi collaboratori. «Prendo atto della seconda sconfitta, non sarò in Consiglio comunale. Continuerò a lavorare al loro fianco ma lascio spazio a Lai, Sirigu, Pitzalis e Sergi», dichiara Cannas.

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