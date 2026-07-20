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Sant’Anna Arresi
21 luglio 2026 alle 00:14

Nuovo sbarco di migranti in spiaggia 

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Porto Pino spiaggia libera, per tutti anche per chi arriva via mare da altri paesi. In questi giorni sbarchi continui nell’arenile della località balneare di Sant’Anna Arresi e ieri, con la bella giornata con vento debole, non ha fatto eccezione: un gruppo composto da diciotto giovani è sbarcato nella Seconda spiaggia dopo essere arrivato a bordo di due barchini in vetroresina lasciati in riva. Sotto gli occhi dei bagnanti, il gruppo ha percorso la spiaggia prima di essere intercettato dalle forze dell’ordine e così sono state avviate le procedure per il trasferimento al centro di Monastir. In mare continuano i pattugliamenti della Guardia di finanza e della Guardia costiera sia via mare sia dall’alto come è avvenuto nella mattinata di ieri durante la quale l’elicottero della Guardia costiera ha effettuato un pattugliamento del territorio. Non si escludono ulteriori arrivi nel corso della mattinata odierna viste le condizioni stabili del meteo. (f. m.)

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