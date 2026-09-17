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Alghero
18 settembre 2026 alle 00:20

Nuovo rogo nell’ex El Trò sul lungomare 

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Ancora fiamme nell’ex bar El Trò, sul lungomare Valencia. La struttura, chiusa da alcuni anni e ormai in stato di degrado, è stata nuovamente interessata da un incendio, probabilmente di origine dolosa. A notare il fumo denso che si levava dall’immobile abbandonato sono stati alcuni passanti, che hanno immediatamente allertato i vigili del fuoco della caserma di via Napoli. Prima dell’arrivo dei pompieri però, è stato il coraggioso intervento di un uomo a evitare conseguenze peggiori. Con una pompa è riuscito a contenere le fiamme, evitando che si propagassero ai locali attigui e alla vegetazione circostante. L’intera area è stata interdetta con un nastro bianco e rosso.

L’episodio riaccende i riflettori sul destino dell’ex locale e degli altri immobili abbandonati del lungomare. Sull’intero Colle Balaguer grava infatti un vincolo di uso civico che potrebbe aver contribuito a bloccare il recupero e la valorizzazione delle strutture. Il Comune sta lavorando al trasferimento del vincolo delle terre civiche alla pineta di Maria Pia, un passaggio finalizzato a sbloccare le potenzialità di un patrimonio immobiliare che, nel frattempo, continua a deteriorarsi. Il bar-ristorante, molto famoso in città, era stato posto sotto sequestro nel 2023 a seguito di una indagine avviata dall’Ufficio circondariale marittimo di Alghero perché, sempre secondo gli inquirenti, il locale di circa 400 metri quadrati non era coperto da concessione demaniale.

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