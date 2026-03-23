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24 marzo 2026 alle 00:26

Nuovo refettorio per l’asilo nido Parks 

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Un nuovo refettorio scolastico a servizio dell’asilo nido Rosa Parks. È stato approvato il progetto esecutivo per realizzare la nuova struttura accanto al nido comunale di via Allende. Un nuovo volume edilizio, quindi, che sorgerà in aderenza ai fabbricati esistenti (sul lato nord) e che sarà articolato in un unico livello per comprendere un’area cucina attrezzata, una dispensa e locali di servizio per il personale che comprendono spogliatoi e servizi igienici completi di docce. «L’intervento - spiega la sindaca Debora Porrà - si configura come un ampliamento dell’edificio esistente che ospita già un servizio di eccellenza nel settore dell’infanzia 0 - 6 anni rappresentato dal primo agrinido pubblico della Sardegna. Un servizio che vogliamo continuare a valorizzare grazie alla collaborazione delle aziende agricole locali (già coinvolte nel progetto L’Orto dei nonni e delle nonne) che garantiranno alla mensa scolastica prodotti locali e genuini a chilometri zero». Il progetto nasce dall’esigenza di dotare il complesso scolastico di via Allende di un refettorio direttamente accessibile dai locali del nido e di garantire spazi adeguati al personale della ristorazione. Al piano terra prenderà vita un sistema a pilotis atto a garantire adeguati percorsi per l’accesso e la distribuzione.

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