Nuovo asfalto e polemiche 

La lista è lunga. Dal prossimo gennaio partiranno i cantieri per asfaltare un’altra ventina di strade, dal centro al litorale. È il quinto lotto di interventi con un finanziamento di 4 milioni e 200mila euro. Restano però ancora tante le strade in condizioni critiche, distribuite soprattutto nel centro storico, dove i residenti si aspettavano il totale rifacimento del manto e invece si sono dovuti accontentare soltanto dei soliti rattoppi sperando che durino.

Le voci

Così il malumore tra le vie De Candia, Rossi Vitelli, Gialeto, Caserma è così via, è sul volto degli abitanti, rimasti ancora una volta delusi a scorrere la lista degli asfalti che verranno.Qui in via Caserma ogni volta che piove si forma un lago». commenta Mari Sarritzu sull’uscio di casa, «la strada andrebbe asfaltata come si deve e non solo questi rattoppi che non servono a niente che basta un acquazzone e sprofonda di nuovo tutto. Poi hanno fatto anche lavori ditte esterne e hanno lasciato tutto così». Stessa storia in via De Candia dove Claudio Falqui aggiunge: «Ho visto la lista delle strade che devono asfaltare: qui da noi niente. Sembra che siamo cittadini di Serie B. Quando piove non si può nemmeno uscire di casa per le pozzanghere e i fossi». Altra strada, altre proteste.

In via Gialeto Serenella Gaggini osserva: «La strada è in condizioni pessime tanto che ormai ci abbiamo pure fatto l’abitudine». Come conferma anche Giulia Pinna, «vengono, fanno rattoppi e poi basta. Servono interventi risolutivi. Io vivo qui in via Gialeto da 15 anni e non ricordo di non avere mai visto la strada messa a posto». Tra tutte quella messa peggio è comunque via Cavour a due passi da via Porcu, che porta dritta alla basilica. «Basta vedere come è ridotta, non c’è bisogno di commenti», dice Simona Protto del negozio di tendaggi, «quando piove si riempie d’acqua e io ho il negozio sempre allagato perché passano le auto e schizzano la mia vetrina».

Le novità

Ma la buona notizia è che è solo questione di tempo. Lo assicura il sindaco Graziano Milia che dice, «il lotto che prevede l’asfalto di altre venti strade partirà a gennaio. Ma anche gli interventi nelle strade che per ora non rientrano in questo quinto lotto, sono già previsti. Abbiamo altre risorse e ci saranno altri asfalti in altre strade».

Ecco l’elenco delle strade coinvolte: via Sant’Antonio, via Cimabue e via Eleonora d’Arborea, via Sicilia, via Cagliari, via Giotto, via De Gasperi, via Irlanda, via Manzoni, via Merello e anche due piccoli tratti di ripristino nell’ingresso in città da via Marconi. E ancora: via Principessa Jolanda, via Pizzetti e via Siena. Inoltre è prevista la sistemazione di via Roma e di via Giotto. Fra le priorità ci sono anche via Don Giordi, via San Giovanni, via Degli Ontani, via Mar Egeo, via Marco Polo e via Tharros.

