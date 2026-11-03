SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Iglesias.
04 novembre 2026 alle 00:31

Nuovi percorsi di formazione sulle nuove tecnologie 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Nasce un progetto didattico per la formazione di nuove figure professionali, linguistiche e tecnologiche. Il percorso formativo sarà curato dalla scuola paritaria Boccaccio. «Il piano di studi – racconta Matteo Montis, direttore dell’istituto – mira a creare un punto di riferimento per la formazione professionale in città, atta a sviluppare competenze specifiche attualmente in forte sviluppo, come ad esempio la robotica, l’automazione e l’intelligenza artificiale.

A questo progetto didattico verrà affiancata una collaborazione con il Comune di Iglesias e saranno attivati laboratori gratuiti rivolti alle fasce più fragili della popolazione». Una realtà, quella della scuola Boccaccio, che rappresenta ormai da anni un importante punto di riferimento per l’istruzione e le cui attività didattiche, come in questo caso, si inseriscono in una visione d’insieme con la Pubblica Amministrazione. «In un contesto come quello del Sulcis – dichiara il vicesindaco Francesco Melis – segnato dalla necessità di nuovi sbocchi professionali, investire sulla robotica, automazione e Intelligenza Artificiale significa offrire strumenti concreti ai giovani per costruire il proprio futuro senza dover necessariamente lasciare il Territorio».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Sulcis Iglesiente

Santa Barbara, il Cammino in un’app

l Scano
La visita

Sardegna, hub di conoscenza I rettori: «Una sfida per tutti»

Olbia investe sull’innovazione: «Modello da esportare» 
Caterina De Roberto
Continuità, la Giunta: «Pronti a riaffidare il servizio». L’ex assessore: «Regole insostenibili, era chiaro da subito»

Aeroitalia, addio possibile solo da maggio

Prima di 180 giorni il vettore non può lasciare, poi sette mesi di assegnazione provvisoria 
Alessandra Carta
Turismo

Fede e tecnologia,  il nuovo cammino di Santa Barbara

Un’app, credenziali digitali e mappe virtuali Così il percorso minerario entra nel futuro 
Andrea Scano