Nuovi percorsi di formazione sulle nuove tecnologie 

Nasce un progetto didattico per la formazione di nuove figure professionali, linguistiche e tecnologiche. Il percorso formativo sarà curato dalla scuola paritaria Boccaccio. «Il piano di studi – racconta Matteo Montis, direttore dell’istituto – mira a creare un punto di riferimento per la formazione professionale in città, atta a sviluppare competenze specifiche attualmente in forte sviluppo, come ad esempio la robotica, l’automazione e l’intelligenza artificiale.

A questo progetto didattico verrà affiancata una collaborazione con il Comune di Iglesias e saranno attivati laboratori gratuiti rivolti alle fasce più fragili della popolazione». Una realtà, quella della scuola Boccaccio, che rappresenta ormai da anni un importante punto di riferimento per l’istruzione e le cui attività didattiche, come in questo caso, si inseriscono in una visione d’insieme con la Pubblica Amministrazione. «In un contesto come quello del Sulcis – dichiara il vicesindaco Francesco Melis – segnato dalla necessità di nuovi sbocchi professionali, investire sulla robotica, automazione e Intelligenza Artificiale significa offrire strumenti concreti ai giovani per costruire il proprio futuro senza dover necessariamente lasciare il Territorio».

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