Nuove barriere in calcestruzzo sulla 195: carreggiata ridotta 

Riprendono i lavori sulla strada statale 195 nel tratto a quattro corsie: da domani gli operai dell’Anas saranno impegnati negli interventi di sostituzione delle barriere new jersey centrali.

Per consentire i lavori, che interesseranno due chilometri della Sulcitana, verranno ristrette entrambe le carreggiate con la chiusura delle corsie di sorpasso per ogni senso di marcia. L’intervento, secondo le previsioni dell’Anas, durerà circa due mesi.

I lavori, come fa sapere l’azienda nazionale autonoma delle strade, «costituiscono la prosecuzione dei precedenti interventi, conclusi il 24 luglio scorso, che hanno interessato due chilometri di tracciato in prossimità del tratto costiero». Ora altri due chilometri con qualche inevitabile disagio al traffico vista la riduzione delle due carreggiate, da due corsie a una.

I lavori fanno parte di un più ampio piano di manutenzione delle barriere new jersey del valore complessivo di 15 milioni di euro che riguarderà, in successione, i tratti in prossimità di Cagliari delle strade statali 131 “Carlo Felice”, 130 “Iglesiente” e 195 “racc” tutte di competenza dell’Anas. La nuova barriera in calcestruzzo di ultima generazione, progettata e brevettata da Anas, denominata National dynamic barrier Anas (Ndba) è alta un metro e 20 ed è in grado di assorbire correttamente gli urti e ridurre al minimo l’invasione di mezzi nella carreggiata opposta, garantendo l’efficacia anche nel caso di due collisioni in rapida successione, come sottolineato dall’Anas.

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