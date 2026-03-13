Nuova viabilità e fermate anche per il Ctm 

Quattro nuove fermate e linee deviate (tutte) sul lato portici: la nuova viabilità in via Roma, con l’arrivo del cantiere della metropolitana, la chiusura della corsia centrale (fino a oggi riservata proprio ai mezzi pubblici) e la realizzazione di due rotatorie, “rivoluziona” anche il percorso dei mezzi del Ctm. A partire dalle 17.30 di domani, infatti, e si andrà avanti per almeno un anno, «per la chiusura della corsia preferenziale di via Roma a causa dei lavori della metrotranvia, le linee 1, 1N, 5, 5-11, 7, 29, 30, 30R, 31R, ER, L, M, PF, PQ e QEX transitano in via Roma lato portici», fa sapere il Ctm con una nota. Contemporaneamente, «vengono istituite quattro nuove fermate»:

fronte molo dogana, all’altezza di piazza Ingrao, in direzione via Roma-Matteotti, attiva per tutte le linee in transito; molo dogana, di fronte a piazza Ingrao, in direzione Bonaria-XX Settembre, attiva per tutte le linee in transito. E ancora: fronte molo sanità, all’altezza della Rinascente, in direzione via Roma-Carlo Felice, attiva solo per le linee 1N, 5, 5-11 e 7; e molo sanità, di fronte alla Rinascente, in direzione Bonaria-XX Settembre, attiva per tutte le linee in transito.

Sempre a partire da domani, i bus del Ctm che si troveranno in via Roma avranno l’obbligo di svolta a sinistra all'intersezione con il Largo. Revocata anche la corsia preferenziale nel tratto compreso tra Piazza Amendola e il Largo.

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