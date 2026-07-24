Nuova strage a Kiev E Mosca distrugge un consolato lettone 

Kiev. Nuova strage a Kiev, dove i raid russi hanno mietuto altre dieci vittime, mentre a Sloviansk, nel Donbass), un attacco di Mosca ha ucciso cinque persone e danneggiato il consolato onorario lettone, con conseguente protesta dell’Ue. Sempre ieri un attacco attribuito alle forze ucraine ha colpito un’azienda a Kirov, situata a circa 1.300 chilometri a est di San Pietroburgo, e sempre nell’area della metropoli russa del nord è stato attaccato con droni e ha preso fuoco un altro magazzino di Wildberries, “l’Amazon russo”, già preso di mira più volte nei giorni scorsi vicino Mosca.

L’attacco contro Kiev e la sua regione è avvenuto in pieno giorno. Secondo le autorità locali, nel raid le forze russe hanno impiegato almeno due missili Onyx e tre balistici, di cui uno è stato intercettato. Oltre a diversi abitazioni e auto, è stato colpito quella che il portavoce dell’aeronautica ucraina Yuriy Ihnat ha definito «un complesso sportivo privato» in periferia. Come riferito dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky, a Sloviansk invece «attacchi con bombe aeree guidate» hanno provocato cinque morti e nove feriti. Un episodio in cui, ha denunciato la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, è stato «distrutto» il consolato onorario della Lettonia. A preoccupare l’Ue è anche un episodio segnalato in Romania dove, ha detto Von der Leyen, «lo spazio aereo europeo è stato nuovamente violato dall’incursione di un drone», vicino alla frontiera con l’Ucraina, prima della «risposta rapida ed efficace» delle forze armate di Bucarest, che l’hanno abbattuto. Con i due F-16 rumeni, per l’intercettazione sono decollati due Eurofighter italiani. E dopo il gelido colloquio fra Serghei Lavrov e Marco Rubio, si avvicina il colloquio tra Zelensky e Donald Trump a Washington, annunciato da più fonti per martedì 28 luglio.

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