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Sant’Antonio.
30 maggio 2026 alle 00:24

Nuova segnaletica, cambia la viabilità 

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Ha preso il via il rifacimento della segnaletica in via Sant’Antonio e in tutte le strade limitrofe. Laddove le strisce con stop, linee di mezzeria e così via sono già state tracciate, sono già in vigore le modifiche alla circolazione. Per questo la Polizia locale raccomanda la massima attenzione fino a quando non saranno completati tutti i lavori.

Ieri mattina gli operai erano impegnati anche in via Olanda dove, per ovviare a sosta selvaggia, è stata attuata una regolamentazione delle aree di sosta. Così come era accaduto in via Garibaldi non sono mancate però le proteste da parte dei residenti della zona e non solo, perché per porre ordine si è dovuto ridurre il numero dei parcheggi.Tra le più importanti modifiche c’è l’inversione del senso unico nel tratto di via Sant’Antonio compreso tra le vie Merello e Fadda, con direzione obbligatoria verso piazza IV Novembre per tutti i veicoli.

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