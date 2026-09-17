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Via Marconi.
18 settembre 2026 alle 00:23

Nuova sede di Confcommercio «Qui per aiutare le imprese» 

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Un punto di riferimento per le imprese e le attività commerciali del territorio. È stata inaugurata ieri in via Marconi 290, la nuova sede cittadina della Confcommercio. Gli sportelli saranno operativi dal 28 settembre, dal lunedì al venerdì, nelle ore del mattino. Inoltre sino al giovedì sarà presente, a rotazione, il personale di Confcommercio Sud Sardegna. Il venerdì sarà invece dedicato anche ai servizi del Patronato e del Caf. Al taglio del nastro erano presenti il presidente di Confcommercio Sud Sardegna Marco Mainas e la delegata territoriale di Quartu Letizia Spiga, oltre alle autorità comunali.

«Per Confcommercio Sud Sardegna è un motivo di grande orgoglio essere arrivati ad avere una sede a Quartu» ha detto Mainas, «la terza città della Sardegna e una realtà che esprime un tessuto economico e imprenditoriale importante e in continua evoluzione. La nostra volontà è quella di essere sempre più presenti nei territori e Quartu, per dimensioni, numero di attività e potenzialità di sviluppo, rappresentava per noi un passaggio fondamentale. Vogliamo che questa sede diventi una casa per gli imprenditori quartesi». La delegata Spiga ha aggiunto: «Sono molto contenta di questa apertura, la presenza di una sede sul territorio è un atto concreto di vicinanza a tutto il comparto».

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