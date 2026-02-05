VaiOnline
Washington.
06 febbraio 2026 alle 00:21

Nucleare, l’accordo è scaduto. Russia e Usa trattano 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

WASHINGTON. Per la prima volta in oltre mezzo secolo il mondo è privo di limiti vincolanti per gli arsenali nucleari strategici di Usa e Russia, che insieme possiedono circa l’85% delle testate atomiche mondiali. Il New Start, l’ultimo trattato in vigore in materia tra i due Paesi, è formalmente scaduto ieri e una proroga non è più tecnicamente possibile. Col rischio di una nuova corsa agli armamenti, come ha avvisato anche il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres. Washington e Mosca, secondo Axios, sarebbero tuttavia vicine a un accordo informale per rispettare il New Start oltre la sua scadenza, per almeno sei mesi durante i quali negoziare un nuovo trattato. Ma il piano deve ancora ricevere l’approvazione di entrambi i presidenti e in ogni caso si tratterebbe di un’intesa «basata su una stretta di mano», quindi non giuridicamente vincolante. Intanto Pechino, più volte chiamata in causa dagli Usa, esclude di partecipare a discussioni sulle armi nucleari in questa fase. Le trattative si sono svolte nelle scorse 24 ore ad Abu Dhabi, dove gli inviati di Donald Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner, hanno negoziato sul New Start con funzionari russi a margine dei colloqui sulla guerra in Ucraina. I colloqui si sono svolti senza la partecipazione attiva dei funzionari del Dipartimento di Stato specializzati in controllo degli armamenti. «Abbiamo concordato con la Russia di operare in buona fede e di avviare una discussione su modi per aggiornarlo», ha detto un funzionario statunitense.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Mai insediata in Consiglio la commissione speciale sulla transizione

Rinnovabili, la Sardegna indifesa dagli speculatori

Nessuna protezione contro l’invasione degli impianti La Regione verso l’impugnazione del decreto energia 
L’inchiesta

Nuchis, Bancali, Nuoro Criminalità organizzata già sbarcata nell’Isola

L’allarme mentre infuria la polemica sul 41-bis 
Andrea Busia
Preoccupazione ad Alghero.

Il “rapinatore della Casa di carta” colpisce due volte

Caterina Fiori
Il caso

Sulcis, bocciato il progetto per collegare gli invasi

No del Ministero al parco fotovoltaico per produrre l’energia necessaria a spostare l’acqua tra i bacini 
Francesco Pintore
La storia

«Non sono un falso prete: la mia chiesa è diversa, posso celebrare la messa»

Per la Curia è uno «pseudo-vescovo», ma Simone Maria Mameli si difende 
Riccardo Spignesi
Il caso

Guide turistiche, Isola bocciata tra le proteste

Le associazioni: «Domande fuori contesto, impossibile prepararsi adeguatamente» 
Luca Mascia
Regione

«Statutaria, sì all’esame di metà mandato»

Prima bozza della legge, ma la parte sul sistema elettorale è lasciata in bianco 
Roberto Murgia