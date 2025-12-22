VaiOnline
Assemini.
23 dicembre 2025 alle 00:49

Novena in sardo, alla riscoperta delle tradizioni 

Ad Assemini il Natale parla anche in lingua sarda. Il tradizionale percorso religioso della Novena natalizia si arricchirà di un appuntamento anche nell'idioma nativo: oggi nella chiesa parrocchiale di San Pietro i canti della Novena di Natale saranno eseguiti in sardo. “Sa Novena de Paschixedda a sa moda gregoriana” sarà a cura delle due associazioni “Assòtziu Preghinsardu” e “Assòtziu Sonus de canna” sia per la musica che per il canto. Dice Sergio Lecis, presidente di “Sonus de canna”: «È importante preservare la tradizione: questi testi sono tratti dalla pubblicazione curata da un gruppo di ricercatori e utilizzata per la Novena in sardo celebrata per la prima volta nella parrocchia di Sant’Eulalia (2008) e da allora ripetuta in diverse chiese della provincia di Cagliari quali Serdiana, Monserrato, Sant'Efisio in Stampace, Sant’Agostino e Santa Croce a Cagliari, per fare solo degli esempi. La grafia dei testi inoltre - continua Lecis - segue “Is regulas de scritura de su campidanesu standard” con delle specificità per alcune lettere».

A fare gli onori di casa sarà don Paolo Sanna, parroco della chiesa di San Pietro per cui è oramai una tradizione ospitare il canto della Novena anche in sardo. «Tre anni fa ho accolto la proposta della Novena di Natale in sardo – dice don Sanna – in uno dei nove giorni prima di Natale, è bello pregare nella nostra “lingua madre”. Anche in questo modo possiamo contribuire a riscoprire la nostra lingua e le nostre tradizioni, e a proteggere la memoria delle nostre origini». Interviene infine uno dei cantori Antonello Giuntini, anche lui dell'associazione “Sonus de canna” : «Nonostante i problemi che agitano il mondo intero e anche la nostra Sardegna, ci avviciniamo al Natale con i suoni e i canti che ci aiutano a non perdere la speranza nel futuro». Appuntamento oggi nella chiesa di San Pietro, a partire dalle 18.15. (s. v.)

