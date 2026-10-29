Nonno Leonardo entra nel club dei centenari 

Oristano festeggia un nuovo centenario. Leonardo Bax ha compiuto 100 anni, celebrando questo importante traguardo nella sua casa di campagna a Nuraxinieddu, circondato dall’affetto dei familiari.

A portargli gli auguri della comunità oristanese è stata la vice sindaca Maria Bonaria Zedda, che gli ha consegnato una targa ricordo a nome del Comune.

Nato a Bari il 29 ottobre 1926, Leonardo Bax ha trascorso gran parte della sua vita nella città pugliese, dove ha lavorato come capo deposito delle Ferrovie, affiancando all’attività professionale numerosi interessi e passioni che lo hanno accompagnato negli anni.

Nel 2017 si è trasferito in Sardegna insieme alla moglie Rosa, scegliendo di vivere nell’Oristanese e di condividere con i propri cari questa nuova fase della vita.

Curioso e dinamico, Leonardo ha coltivato nel tempo diversi interessi: dal navimodellismo alla lettura, dalla fotografia alla pratica del SUP, attività che ha continuato a svolgere fino a pochi anni fa. Passioni che raccontano una personalità vivace, sempre pronta a cimentarsi in nuove esperienze e a mantenere viva la curiosità. Tra tutte, però, un posto speciale è sempre stato riservato alla recitazione.

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