SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Nuraxinieddu.
30 ottobre 2026 alle 00:14

Nonno Leonardo entra nel club dei centenari 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Oristano festeggia un nuovo centenario. Leonardo Bax ha compiuto 100 anni, celebrando questo importante traguardo nella sua casa di campagna a Nuraxinieddu, circondato dall’affetto dei familiari.

A portargli gli auguri della comunità oristanese è stata la vice sindaca Maria Bonaria Zedda, che gli ha consegnato una targa ricordo a nome del Comune.

Nato a Bari il 29 ottobre 1926, Leonardo Bax ha trascorso gran parte della sua vita nella città pugliese, dove ha lavorato come capo deposito delle Ferrovie, affiancando all’attività professionale numerosi interessi e passioni che lo hanno accompagnato negli anni.

Nel 2017 si è trasferito in Sardegna insieme alla moglie Rosa, scegliendo di vivere nell’Oristanese e di condividere con i propri cari questa nuova fase della vita.

Curioso e dinamico, Leonardo ha coltivato nel tempo diversi interessi: dal navimodellismo alla lettura, dalla fotografia alla pratica del SUP, attività che ha continuato a svolgere fino a pochi anni fa. Passioni che raccontano una personalità vivace, sempre pronta a cimentarsi in nuove esperienze e a mantenere viva la curiosità. Tra tutte, però, un posto speciale è sempre stato riservato alla recitazione.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’intervista

Juan Rodríguez: «Cagliari, mi piaci»

l Caruso, Spignesi
Olbia 29-10-2026. Gian Piero Scanu. Foto Antonio Satta
Olbia 29-10-2026. Gian Piero Scanu. Foto Antonio Satta
L’intervista

«No ai signori della guerra e dell’energia»

Il caso dell’indennità contestata: «Colpito da fuoco amico ma il contratto l’ha firmato la Regione» 
Caterina De Roberto
Le proteste

La Sardegna ritorna in piazza: tre cortei

Sciopero generale, scuola, riarmo, carovita, Palestina e Pratobello 24: tutti in strada 
Marco Noce
Bologna

Uccide il cugino con i dolciumi

Delitto per aggiudicarsi l’eredità: la vittima non poteva mangiare cibi solidi 