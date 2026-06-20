Nonna Letizia compie 100 anni: paese in festa 

Maracalagonis ha una nuova centenaria: Letizia Argiolu, nata e residente in paese, ha compiuto il secolo di vita circondata dall’affetto della famiglia e alla presenza del parroco don Nicolò Praxiolu e della sindaca Francesca Fadda. Una donna ancora arzilla, con una memoria di ferro, un buon appetito e tanto amore per figli, nipoti e pronipoti.

Per lei è stata festa grande. La nonnina ha gradito, dialogando con tutti. Poi i fiori, le parole della prima cittadina e del parroco, la preghiera, l’affetto e le carezze di tutti. L’elisir di lunga vita? La fede nel Signore, il lavoro, la famiglia vicina, il mangiar bene. Letizia Argiolu ha ringraziato, dando a tutti l’appuntamento al prossimo anno.

Proprio un mese fa sempre a Maracalagonis ha festeggiato i cento anni Ermelinda Porcheddu, cagliaritana, ospite della Casa per anziani del paese. Un’altra bella festa.

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