Non solo spesa e carrelli: il mercato di via Quirra  diventa spazio espositivo  

Il mercato di via Quirra come spazio espositivo per raccontare, attraverso i 57 scatti di 14 fotografi, i quartieri di San Michele, Is Mirrionis, Mulinu Becciu, Sant’Avendrace e Tuvixeddu-Tuvumannu. Ma anche una struttura da ammodernare: «Per il mercato di via Quirra», evidenzia il sindaco Massimo Zedda, «oltre alla riqualificazione dello spazio esterno, abbiamo stanziato 800mila euro e stiamo portando avanti le attività di progettazione per realizzare un ascensore interno, in sostituzione della scala mobile, e uno esterno. I lavori partiranno entro l’anno».

I giovani

La mostra fotografica intitolata “Ceci n’est pas Cagliari Ovest” verrà inaugurata sabato e coinvolge i giovani del Centro di quartiere Strakrash. Si tratta di una tappa del percorso creato appositamente per coinvolgere gli adolescenti del centro che hanno partecipato a un laboratorio di arte e fotografia nell’ultimo anno. I mercati cittadini non sono solo posti dove si compra e si vende, ma, come spiega Carlo Serra, assessore allo Sviluppo economico, «sono punti di incontro e di socializzazione, spazi pubblici che rappresentano il cuore del quartiere». Organizzare una mostra fotografica in questi ambienti «aiuta a rafforzare il ruolo di questi luoghi come punti di riferimento culturale e sociale, aperti e inclusivi per tutti».

L’esplorazione

Sono 57 le fotografie scattate con gli smartphone tra febbraio e dicembre 2025 che verranno esposte per i prossimi mesi. Un lavoro di squadra tra i giovani e 14 fotografi, professionisti e appassionati sardi. I partecipanti hanno esplorato i diversi quartieri, documentando la vita quotidiana e i luoghi di questi territori. La mostra invita a “riguardare” i luoghi con occhi nuovi e più attenti, anche per riscoprire il valore e la storia di ogni rione, riconoscendone l’autenticità e l’identità.

I progetto

«I mercati civici sono luoghi caratterizzati da un’economia di comunità e da prodotti eccellenti», sottolinea ancora il sindaco. «Sono i centri pulsanti dei quartieri, memoria storica cittadina e spazi vivi di socialità. Per questo abbiamo avviato una serie di lavori di riqualificazione e di rinnovamento delle strutture comunali, da San Benedetto a Pirri, che riguarderanno presto anche i mercati di via Quirra e Santa Chiara». (m. v.)

