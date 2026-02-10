VaiOnline
San Michele.
11 febbraio 2026 alle 00:39

Non solo spesa e carrelli: il mercato di via Quirra  diventa spazio espositivo  

Da sabato ospiterà una mostra fotografica per raccontare la vita nei rioni periferici 

Il mercato di via Quirra come spazio espositivo per raccontare, attraverso i 57 scatti di 14 fotografi, i quartieri di San Michele, Is Mirrionis, Mulinu Becciu, Sant’Avendrace e Tuvixeddu-Tuvumannu. Ma anche una struttura da ammodernare: «Per il mercato di via Quirra», evidenzia il sindaco Massimo Zedda, «oltre alla riqualificazione dello spazio esterno, abbiamo stanziato 800mila euro e stiamo portando avanti le attività di progettazione per realizzare un ascensore interno, in sostituzione della scala mobile, e uno esterno. I lavori partiranno entro l’anno».

I giovani

La mostra fotografica intitolata “Ceci n’est pas Cagliari Ovest” verrà inaugurata sabato e coinvolge i giovani del Centro di quartiere Strakrash. Si tratta di una tappa del percorso creato appositamente per coinvolgere gli adolescenti del centro che hanno partecipato a un laboratorio di arte e fotografia nell’ultimo anno. I mercati cittadini non sono solo posti dove si compra e si vende, ma, come spiega Carlo Serra, assessore allo Sviluppo economico, «sono punti di incontro e di socializzazione, spazi pubblici che rappresentano il cuore del quartiere». Organizzare una mostra fotografica in questi ambienti «aiuta a rafforzare il ruolo di questi luoghi come punti di riferimento culturale e sociale, aperti e inclusivi per tutti».

L’esplorazione

Sono 57 le fotografie scattate con gli smartphone tra febbraio e dicembre 2025 che verranno esposte per i prossimi mesi. Un lavoro di squadra tra i giovani e 14 fotografi, professionisti e appassionati sardi. I partecipanti hanno esplorato i diversi quartieri, documentando la vita quotidiana e i luoghi di questi territori. La mostra invita a “riguardare” i luoghi con occhi nuovi e più attenti, anche per riscoprire il valore e la storia di ogni rione, riconoscendone l’autenticità e l’identità.

I progetto

«I mercati civici sono luoghi caratterizzati da un’economia di comunità e da prodotti eccellenti», sottolinea ancora il sindaco. «Sono i centri pulsanti dei quartieri, memoria storica cittadina e spazi vivi di socialità. Per questo abbiamo avviato una serie di lavori di riqualificazione e di rinnovamento delle strutture comunali, da San Benedetto a Pirri, che riguarderanno presto anche i mercati di via Quirra e Santa Chiara». (m. v.)

