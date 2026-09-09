Non solo mare, ultima serata con l’abito tradizionale 

La bella stagione vola via, è tempo di bilanci e nuovi progetti. Per tutta l’estate Lanusei è stata animata dagli appuntamenti di Non Solo Mare la riuscitissima rassegna estiva ideata dal Centro Commerciale naturale Le Falere.

Domani l’ultima serata con “La passeggiata antica” a coronare il successo dell’edizione 2026. «È stata una stagione lunga e ricca di eventi come non si vedeva da tempo – spiega Federico Pili, presidente del Ccn –. Non solo mare è diventato un appuntamento fisso sia per i nostri concittadini che per i turisti che desiderano visitare Lanusei. Il format è vincente, prevede ogni serata diversa dall'altra, dallo sport all'arte, dalla tradizione sarda alle serate musicali di jazz d'autore».

Tante le collaborazioni come quella con il Festival Rocce Rosse & Blues, che proseguirà anche in inverno. «Siamo soddisfatti delle sinergie che si sono create con le aziende e associazioni lanuseine - dice Pili - questo è lo spirito che ci contraddistingue: collaborazione e attenzione alla nostra comunità». Si chiude domani a partire dalle 20. «Una serata diversa dal solito, nata da un bellissimo suggerimento di Gianfranco Suergiu, nostro concittadino grande appassionato e custode delle tradizioni, dei balli e dei costumi sardi – commenta Pili -. Abbiamo accolto subito la sua idea perché ci è sembrato il modo più bello per salutarci. L'invito è rivolto a tutti i possessori di abito tradizionale: vogliamo ricreare insieme una passeggiata antica per le vie del centro, indossando i costumi, per far rivivere per una sera la bellezza e l'orgoglio della nostra identità». Appena sei giorni dopo la grande festa per i cinquant’anni del gruppo folk del paese. «Ad accompagnare la passeggiata ci sarà musica dal vivo e per rendere la serata più accogliente e conviviale abbiamo previsto anche street food e offriremo una piccola degustazione di prodotti locali per salutare e ringraziare tutti coloro che hanno partecipato a Non solo mare». Prossimo step de Le falere a novembre. «Stiamo già lavorando per il prossimo appuntamento: la XII edizione della Fiera delle Castagne - conclude Pili - e pianificando l'edizione 2027 di Non solo mare che porterà interessanti novità».

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