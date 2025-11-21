VaiOnline
L’intervento.
22 novembre 2025 alle 00:45

Non solo grandi opere: il piano del Comune per gli impianti sportivi  

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Lavori in corso in alcuni impianti, strutture sportive che riaprono, altre che si rinnovano dopo anni di attese. Sullo sfondo i grandi dossier di stadio, palazzetto e Tennis club. È lungo e dettagliato il piano di intervento del comune per lo sport in città. «Il nostro impegno per lo sport ha lo sguardo lungo sulle grandi opere e un occhio attento al patrimonio degli impianti pubblici. Abbiamo avviato manutenzioni ordinarie e straordinarie, il rinnovamento degli impianti, delle palestre e delle piscine comunali», scrive Massimo Zedda in un lungo post sui social. «Il palazzetto dello sport di via Rockefeller ha oggi tribune più comode e moderne, presto spogliatoi e servizi più funzionali per il pubblico e le squadre. Nel pattinodromo accanto, stiamo per ammodernare le corsie di protezione per renderle omologabili per le gare e stiamo per bandire la gara per il nuovo affidamento. A pochi metri, abbiamo concluso i lavori dello skate park, di prossima apertura», aggiunge. Non solo. «Sono in corso le manutenzioni nella palestra A di Monte Mixi, il progetto di illuminazione del campo di atletica Santoru, e conclusi i lavori nei campi da softball e di football americano a Terramaini. Siamo pronti con l’incarico di progettazione per la palestra di via degli Stendardi, a giugno avvieremo il rifacimento della palestra di via Schiavazzi. Sono in programma, inoltre, i lavori di ristrutturazione del campo sportivo di via Figari. Sono interventi attesi da anni», dice il sindaco, «che finalmente possiamo portare a termine, proseguendo nel progetto di rigenerazione urbana e sociale di ogni quartiere. I tempi dell’amministrazione non sono sempre celeri, ma in un anno e mezzo tanto è stato fatto». ( ma. mad. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Maltempo

Scuole e condomini, le regole anti gelo Calendari diversi nei centri dell’Isola

Termometro ai minimi, impianti di riscaldamento sotto stress 
Sara Marci
Eurallumina.

Pioggia e maestrale non fermano gli operai

Antonella Pani
Tribunale

Caso decadenza, decisione a febbraio È scontro tra i legali

Il pool di difensori della governatrice chiede ancora l’esclusione di Fercia 
Francesco Pinna
Viabilità

Nuraminis-Monastir, sulla “131” dei cantieri torna l’incubo code

Da martedì nuova posa dell’asfalto: chiude la carreggiata verso Cagliari 
Ignazio Pillosu
Sanità

In sala operatoria coi super monitor: «Un salto di qualità»

Dall’Ares 46 nuovi macchinari per la chirurgia endoscopica 
La polemica

«Il dna dell’uomo non accetta la parità»

Bufera su Nordio. E Roccella: con l’educazione sessuale non calano le aggressioni 
Chieti

Casa nel bosco, figli tolti ai genitori

L’ha deciso il Tribunale dei minori, Meloni valuta l’invio degli ispettori 