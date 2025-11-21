Non solo grandi opere: il piano del Comune per gli impianti sportivi  

Lavori in corso in alcuni impianti, strutture sportive che riaprono, altre che si rinnovano dopo anni di attese. Sullo sfondo i grandi dossier di stadio, palazzetto e Tennis club. È lungo e dettagliato il piano di intervento del comune per lo sport in città. «Il nostro impegno per lo sport ha lo sguardo lungo sulle grandi opere e un occhio attento al patrimonio degli impianti pubblici. Abbiamo avviato manutenzioni ordinarie e straordinarie, il rinnovamento degli impianti, delle palestre e delle piscine comunali», scrive Massimo Zedda in un lungo post sui social. «Il palazzetto dello sport di via Rockefeller ha oggi tribune più comode e moderne, presto spogliatoi e servizi più funzionali per il pubblico e le squadre. Nel pattinodromo accanto, stiamo per ammodernare le corsie di protezione per renderle omologabili per le gare e stiamo per bandire la gara per il nuovo affidamento. A pochi metri, abbiamo concluso i lavori dello skate park, di prossima apertura», aggiunge. Non solo. «Sono in corso le manutenzioni nella palestra A di Monte Mixi, il progetto di illuminazione del campo di atletica Santoru, e conclusi i lavori nei campi da softball e di football americano a Terramaini. Siamo pronti con l’incarico di progettazione per la palestra di via degli Stendardi, a giugno avvieremo il rifacimento della palestra di via Schiavazzi. Sono in programma, inoltre, i lavori di ristrutturazione del campo sportivo di via Figari. Sono interventi attesi da anni», dice il sindaco, «che finalmente possiamo portare a termine, proseguendo nel progetto di rigenerazione urbana e sociale di ogni quartiere. I tempi dell’amministrazione non sono sempre celeri, ma in un anno e mezzo tanto è stato fatto». ( ma. mad. )

