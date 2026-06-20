«Non solo dodici chilometri di piste ciclabili: ora più sicurezza» 

Non solo la realizzazione di circa 12 chilometri di piste ciclabili in trenta strade della città: «si tratta di lavori preceduti dal rifacimento della pavimentazione stradale e accompagnato dal rinnovo della segnaletica, con benefici per la sicurezza di tutti, automobilisti, motociclisti, ciclisti e pedoni». Questo il messaggio di Yuri Marcialis, assessore alla Mobilità.

«L’obiettivo», prosegue, «è collegare tra loro percorsi già esistenti e oggi frammentati, creando connessioni con le fermate del trasporto pubblico, la metropolitana, le scuole, l’università e i principali servizi urbani. Gli interventi vengono realizzati senza eliminare parcheggi regolari. Una città moderna non mette in contrapposizione auto, biciclette e trasporto pubblico: li integra e li fa convivere nel modo più efficace possibile».

Gli interventi, come evidenziato dalla consigliera Francesca Mulas, sono diversi: «Oltre a via Pergolesi i lavori riguarderanno per esempio le vie Deliperi, dei Giornalisti, San Paolo, Biasi, Donoratico, Cornalias, Emilia, Basilicata, Sole, Tramontana, Tuveri, Pergolesi, dei Conversi, Guadazzonis, Colombi, Vesalio, Flavio Gioia, Castiglione, le piazze Giovanni e d’Armi, Largo Gennari».

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