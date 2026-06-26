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Jerzu.
27 giugno 2026 alle 00:10

Non si vede la televisione: il sindaco Lai scrive al prefetto 

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Si va dall’assenza del segnale televisivo all’interruzione della visione, da immagini e audio disturbati all’impossibilità di avere una ricezione stabile di interi gruppi di canali. A Jerzu i disservizi sulla ricezione del segnale del digitale terrestre durano ormai da tempo e il sindaco Carlo Lai ha inviato una comunicazione all’ispettorato territoriale Sardegna, alle società per azioni Rai Way ed El Towers, e per conoscenza al Prefetto di Nuoro, per chiedere la risoluzione tempestiva dei problemi. I frequenti disservizi, riscontrabili nelle programmazioni tv nazionali e locali, coinvolgono numerosi cittadini: «Tale situazione sta generando crescente frustrazione e malcontento tra i cittadini, – spiega il sindaco - in particolare tra le persone anziane che rappresentano una quota importante della comunità». Dal Comune attendono un riscontro scritto alla richiesta assicurando collaborazione ed auspicando un intervento risolutivo. «Si chiede alle amministrazioni e agli enti in indirizzo – scrive Lai – di voler effettuare con la massima urgenza tutte le verifiche tecniche di competenza, al fine di accertare le cause del disservizio e disporre i conseguenti interventi necessari al pieno ripristino della regolare ricezione del segnale televisivo». (fr.l.)

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