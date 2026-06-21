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22 giugno 2026 alle 00:33

Noi “Ovunquesardi” 

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Tokyo è talmente grande che i nostri Floris e Nu non smettono di girarla, mostrandoci le curiosità più disparate della capitale del Giappone. In questa puntata, alle 21 su Videolina, i nostri due avventurieri, faranno incetta di sardi: prima di tutto incontreranno il fotografo, nonché guida turistica, Giovanni Piliarvu, originario di Sassari, con il quale visiteranno le zone meno conosciute della città; dopo di che gli incontri procederanno con Massimo Ibba di Villanovafranca, che insegna cucina italiana alle giapponesi. Infine, ecco un altro gruppetto di giovanissimi corregionali, in Giappone da poco tempo, ma già con le idee abbastanza chiare sul loro futuro. Sarà il “Seadas Flower Cafè”, ristorante di Tokyo gestito da un giapponese doc, innamorato della cucina nostrana, a fare da sfondo a… tanti abbracci…

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