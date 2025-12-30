«Noi ballerine per Checco Zalone» 

È un successo che abbraccia la Sardegna quello del film “Buen Camino” scritto e diretto dal regista Gennaro Nunziante e con protagonista Checco Zalone. Al tutto esaurito nelle sale, si aggiungono le ricondivisioni sui social delle clip del film divenute ormai virali, fra risate e commenti del pubblico di affezionati. Nella pellicola, girata in parte nell’isola, anche le sorelle Ambra e Giada Mulas, gemelle trentaquattrenni di Irgoli, impegnate come comparse nel ruolo di ballerine nelle riprese a Porto Cervo.

Il casting

Entrambe sono approdate sul grande schermo per la prima volta. Per Giada, commessa in un’importanza catena di negozi e Ambra, operatore socio sanitario di un presidio ospedalierio tutto è iniziato nei mesi scorsi: «Abbiamo letto sulla stampa l’annuncio che il casting cercava delle comparse per le riprese in Sardegna e non ci abbiamo pensato due volte - racconta Giada - dopo aver inviato la candidatura la sorpresa è stata grande, quando lo scorso luglio ci hanno contattato direttamente dalla casa di produzione Medusa per partecipare al film».

L’incontro con il comico

Ma per le gemelle baroniesi, la vera sorpresa è stato l’incontro con l’idolo di sempre, Checco Zalone: «Non ci siamo perse nessuno dei suoi film e ora, seppur con un piccolo ruolo siamo felicissime di averlo potuto conoscere da un’altra prospettiva. Un grande uomo e professionista che ha saputo offrire al grande pubblico una forma di ironia sana e travolgente che racconta la vita di tutti i giorni». Non manca poi l’accento delle due al grande lavoro del cast: “Sono stati eccezionali - commentano le sorelle Mulas - e ci hanno accolto e fatto sentire come a casa. Ci siamo sentite valorizzate e abbiamo saputo del nostro ruolo come ballerine solamente una volta arrivate sul set. Il lavoro di Nunziante, Zalone e di tutti coloro che si sono spesi per il film é stato immenso e non è di certo un caso che il “Buen Camino” stia conquistando tutta Italia».

I luoghi

Per le riprese proseguite poi in altre zone dell’isola (fra cui Santa Teresa Gallura), quindi Roma e la Galizia, in Spagna. Un lavoro top secret avvolto fino alla fine nello stretto riserbo: «Abbiamo potuto raccontare della nostra partecipazione solamente dopo i tempi stabiliti - dicono Giada e Ambra - siamo felici di condividere questa gioia con le nostre famiglie, amici e diversi compaesani che stanno apprezzando un film che ha reso le nostre festività più belle». Ma non manca lo sguardo di entrambe al futuro, in cui si spera in nuovi progetti: «Viviamo la quotidiana nella nostra comunità a cui siamo profondamente legate. Quest'esperienza è stata bellissima perché inaspettata, l’auspicio resta quello di poterne fare altre. Magari in un prossimo film con Checco Zalone».

