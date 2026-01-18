No di Ryanair a Starlink, Musk attacca O’Leary 

Elon Musk vuole da OpenAI e Microsoft fino a 134 miliardi di dollari in danni. Forte della decisione del giudice di consentire al suo scontro con la startup per l'intelligenza artificiale di andare a processo, il miliardario alza il tiro e deposita la sua richiesta. Lo fa mentre alza i toni con l'ad di Ryanair Michael O'Leary, definito un «idiota totale» per aver escluso l'installazione del servizio internet Starlink sugli aerei della compagnia in quanto troppo costoso. O'Leary dovrebbe essere «licenziato»,di sicuro «non è ben informato», ha detto Musk

Il patron di Tesla non perde di vista la sua battaglia maggiore, quella contro OpenAI e il suo amministratore delegato Sam Altman. Il miliardario ha fatto causa nel 2024 accusandoli di aver violato la missione della società trasformandosi in azienda a scopo di lucro. In vista del processo che si aprirà il 27 aprile, Musk chiede fino a 134 miliardi alla startup e alla sua alleata Microsoft rivendicando di avere diritto ai «profitti illeciti» che hanno realizzato grazie al suo iniziale sostegno alla startup. Il miliardario è stato uno dei primi investitori di OpenAI ma ha lasciato il consiglio di amministrazione della società nel 2018 in disaccordo con i vertici. Secondo i calcoli dei suoi legali, Musk ha diritto a una parte dell'attuale valutazione di 500 miliardi di OpenAI dopo essere stato truffato dei 38 miliardi di capitale iniziale che aveva donato a OpenAI quando aveva contribuito a fondare la startup.

Sul fronte Ryanair invece, la compagnia di O'Leary ha respinto l'idea di equipaggiare i suoi oltre 600 jet con la tecnologia di Musk, definendola economicamente insostenibile per una compagnia economica. L'amministratore delegato ha stimato che l'operazione costerebbe a Ryanair tra i 200 e i 250 milioni di dollari all'anno, traducendosi in un rincaro di circa un dollaro per ogni passeggero.

RIPRODUZIONE RISERVATA