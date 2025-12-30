VaiOnline
Villacidro.
31 dicembre 2025 alle 00:39

Niente riscaldamento, i consiglieri battono i denti 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Nuova seduta al freddo nella sala di via Parrocchia, a Villacidro, per i consiglieri provinciali del Medio Campidano. I componenti dell’assemblea presieduta da Giuseppe De Fanti non hanno potuto far altro che chiedere spiegazioni al proprio collega (e vice sindaco di Villacidro) Dario Piras. «Abbiamo affidato già l’incarico all’esterno per rimettere in funzione l’impianto di riscaldamento della sede del Consiglio – dice Piras al telefono –. La ditta interessata ha comunicato che mancano ancora pezzi da sostituire, ma che arriveranno nei primi giorni dell’anno nuovo». Non solo, perché Piras assicura anche che il Comune avvierà quanto prima l’iter per il trasferimento del locale alla Provincia visto che non può farsi carico né delle opere né delle attrezzature di locali che vengono utilizzati da altri enti. Il presidente De Fanti, nella lettera inviata lo scorso 17 dicembre al sindaco di Villacidro Federico Sollai per richiedere la disponibilità dell’aula di via Parrocchia in occasione della seduta convocata per il 30 dicembre, si era preso la briga di sottolineare la necessità che «la sala sia adeguatamente riscaldata al fine di garantire il regolare e confortevole svolgimento dei lavori». Nulla da fare, anche stavolta al loro arrivo nei locali arredati nel 2005 con fondi della Provincia, i consiglieri sono stati costretti a fare i conti con le basse temperature: impossibile togliere giacche e giubbotti per tutta la durata dei lavori. Se la promessa della ditta incaricata della manutenzione sarà mantenuta, nel 2026 le cose dovrebbero migliorare.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Foto LaPresse/ Matteo Rasero07-01-2017 Sanremo (IM)spettacolo67mo festival della canzone italianaprima seratanella foto: Giusy FerreriPhoto LaPresse/ Matteo Rasero07-02-2017 Sanremo (IM)67th festival of Italian songsIn the picture: Giusy Ferreri
Foto LaPresse/ Matteo Rasero07-01-2017 Sanremo (IM)spettacolo67mo festival della canzone italianaprima seratanella foto: Giusy FerreriPhoto LaPresse/ Matteo Rasero07-02-2017 Sanremo (IM)67th festival of Italian songsIn the picture: Giusy Ferreri
Capodanno

Cagliari, il centro della città diventa un grande palco

Giusy Ferreri in piazza Yenne, feste alla Fiera e al Bastione Viabilità, divieti per le auto: largo Carlo Felice off limits 
Mauro Madeddu
Ieri vertice di maggioranza fiume a Villa Devoto. Marcias e Serusi verso la riconferma all’Arnas Brotzu e all’Areus

Manager delle Asl,  oggi le dodici nomine Ma è scontro Todde-Pd

Il parere legale chiesto dalla presidente: i vecchi dg non possono essere reintegrati 
Roberto Murgia
Medical student at the hall. Person in a white uniform. Coronavirus theme.
Medical student at the hall. Person in a white uniform. Coronavirus theme.
Sanità

Medici in trincea: «Cure garantite»

I primari del Brotzu assicurano la piena funzionalità di tutti i servizi ospedalieri 
Cristina Cossu
A Bitti, Orune e Buddusò tirano un sospiro di sollievo

Dal Consiglio di Stato stop al parco eolico con pale da 150 metri

La Quarta sezione rigetta il ricorso «Il progetto disturba Sos Enattos» 
Lorenzo Piras
L’assalto

Pratobello contro l’eolico diventa un film

«La nostra lotta continua, questo lavoro serve a scuotere le coscienze» 
Gianfranco Locci
Il caso

Violenza sessuale, indagato Signorini

Per il conduttore anche l’ipotesi di estorsione dopo la denuncia dell’ex Gf Medugno 
Il conflitto

«Raid su Putin, nessuna prova su di noi»

Kiev nega di aver condotto l’attacco coi droni sulla residenza presidenziale 