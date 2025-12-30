Niente riscaldamento, i consiglieri battono i denti 

Nuova seduta al freddo nella sala di via Parrocchia, a Villacidro, per i consiglieri provinciali del Medio Campidano. I componenti dell’assemblea presieduta da Giuseppe De Fanti non hanno potuto far altro che chiedere spiegazioni al proprio collega (e vice sindaco di Villacidro) Dario Piras. «Abbiamo affidato già l’incarico all’esterno per rimettere in funzione l’impianto di riscaldamento della sede del Consiglio – dice Piras al telefono –. La ditta interessata ha comunicato che mancano ancora pezzi da sostituire, ma che arriveranno nei primi giorni dell’anno nuovo». Non solo, perché Piras assicura anche che il Comune avvierà quanto prima l’iter per il trasferimento del locale alla Provincia visto che non può farsi carico né delle opere né delle attrezzature di locali che vengono utilizzati da altri enti. Il presidente De Fanti, nella lettera inviata lo scorso 17 dicembre al sindaco di Villacidro Federico Sollai per richiedere la disponibilità dell’aula di via Parrocchia in occasione della seduta convocata per il 30 dicembre, si era preso la briga di sottolineare la necessità che «la sala sia adeguatamente riscaldata al fine di garantire il regolare e confortevole svolgimento dei lavori». Nulla da fare, anche stavolta al loro arrivo nei locali arredati nel 2005 con fondi della Provincia, i consiglieri sono stati costretti a fare i conti con le basse temperature: impossibile togliere giacche e giubbotti per tutta la durata dei lavori. Se la promessa della ditta incaricata della manutenzione sarà mantenuta, nel 2026 le cose dovrebbero migliorare.

