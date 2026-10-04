Niente “onda verde” anti code «Semafori da sincronizzare» 

Come annunciato dal Comune sono in arrivo in città i semafori con il contasecondi per l’attraversamento, sistema che dovrebbero rendere la vita più facile ai pedoni e garantire loro maggiore sicurezza. Una buona notizia dunque, mentre non ci sono invece novità positive sul fronte della sincronizzazione nei semafori di viale Colombo che la momento resta un miraggio.

Se ne parla da anni ma il progetto non è mai stato realizzato. L’idea era quella di snellire il traffico facendo scattare il via libera alle auto nei vari semafori ravvicinati agli incroci con via Nenni, via Magellano e via Garibaldi, una sorta di “onda verde” in grado di scongiurare le infinite code. Invece niente è stato fatto e così, se si passa con il verde a esempio all’incrocio con via Nenni si è subito costretti a fermarsi poco dopo per il rosso all’incrocio successivo. «E così le code sono all’ordine del giorno», dice un automobilista, Fabrizio Scano, «è davvero assurdo che non abbiano mai sincronizzato questi semafori come per esempio accade nel lungomare Poetto a Cagliari, è chiaro che le file ci sono sempre a tutte le ore».

A complicare le cose poi è ancora il cantiere di Abbanoa in via Della Musica che costringe a fare lunghi giri per raggiungere il Poetto così che tutto passano per viale Colombo aumentando il traffico nella zona.

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