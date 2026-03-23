“Nido gratis”, la graduatoria provvisoria 

Il Comune di Sinnai ha pubblicato la graduatoria provvisoria degli aventi diritto al beneficio economico della misura “Nidi Gratis” relativi ai mesi di agosto-dicembre 2025. Le domande accettate sono 54. Una sola è stata esclusa. Come si legge nella stessa nota del Comune, qualora vi siano incongruenze, o richieste di chiarimento o reclami in ordine alla graduatoria, «gli utenti sono invitati a presentare formale istanza al protocollo entro dieci giorni dalla pubblicazione dell’atto». Trascorsi i dieci giorni e con le eventuali modifiche apportate, la graduatoria diverrà definita e si procederà alla liquidazione.Le somme previste nelle graduatoria sono variabili da oltre un migliaio di euro ad un centinaio di euro con frequenze queste ultime di un solo mese. La proposta è regionale con l’obiettivo di rafforzare, «la politica di sostegno alle famiglie, sostenendo l’accesso ai servizi per la prima infanzia, tramite l’abbattimento della retta per la frequenza in nidi e micronidi». ( r.s. )

RIPRODUZIONE RISERVATA