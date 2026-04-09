VaiOnline
Roma.
10 aprile 2026 alle 00:31

Neonato di 15 giorni tra droga e rifiuti 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

ROMA. Dormiva su un materasso adagiato sul pavimento sporco, completamente nudo, circondato da rifiuti, calcinacci e muffe sulle pareti. È la condizione in cui è stato trovato un neonato di 15 giorni all'interno di un appartamento in zona Pietralata a Roma. A metterlo in salvo gli agenti della polizia locale che, su delega della Procura per i minorenni, hanno svolto un'attività d'indagine per verificare le condizioni del bambino poiché la madre, subito dopo la nascita, lo aveva portato via dall'ospedale impedendo così di effettuare le necessarie terapie e non presentandosi ai controlli post-partum.

A far scattare gli accertamenti è stata proprio una segnalazione del nosocomio. I vigili hanno prima bussato alla porta dell'abitazione di residenza della donna, una trentunenne romana, ma in casa non c'era nessuno. Così hanno effettuato una serie di accertamenti e appostamenti, individuando l'appartamento nel Municipio IV della capitale dove la famiglia è stata poi rintracciata. Entrati in casa gli agenti si sono trovati di fronte a una scena di estremo degrado con il bambino lasciato su un materasso poggiato sul un pavimento sporco, completamente nudo, coperto solo da una copertina e circondato da rifiuti. Il piccolo è stato affidato alle cure dei medici in una struttura ospedaliera neonatologica, in attesa dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria. In casa, tra i cumuli di rifiuti e indumenti ammassati ovunque, gli agenti del Reparto Nae (Nucleo assistenza emarginati) hanno scoperto anche 5 chili di marijuana e hashish. Si stima un valore sul mercato tra i 60mila e i 70mila euro e una quantità sufficiente al confezionamento di quasi ottomila dosi. Per questo il compagno della madre del neonato, un 49enne di nazionalità romena, è stato arrestato per detenzione illegale di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e si trova ai domiciliari (in un'abitazione diversa dal luogo dell'arresto), in attesa del processo con rito direttissimo previsto nel mese di maggio. La donna è stata invece denunciata. Dagli accertamenti è emerso che la coppia era stata già coinvolta un anno fa in un procedimento penale per omicidio colposo per la morte di un altro figlio, avvenuta pochi giorni dopo la nascita, a causa di una meningite fulminante e di un'infezione polmonare provocate dall'ingestione di liquido amniotico in seguito al parto avvenuto in casa senza assistenza medica.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

epa12877037 A Lebanese army soldier stands next to a destroyed residential building the day after an Israeli airstrike in the Ain Mreisseh neighborhood of Beirut, Lebanon, 09 April 2026. At least 182 people were killed and more than 890 others injured after Israeli airstrikes hit multiple locations across Lebanon on 08 April, the Lebanese Ministry of Health reported. Israel launched a large-scale attack across Lebanon, including central Beirut, a day after the US and Iran agreed to a ceasefire. The Israeli government said the ceasefire does not cover Lebanon and that strikes on Hezbollah locations will continue. EPA/WAEL HAMZEH
epa12877037 A Lebanese army soldier stands next to a destroyed residential building the day after an Israeli airstrike in the Ain Mreisseh neighborhood of Beirut, Lebanon, 09 April 2026. At least 182 people were killed and more than 890 others injured after Israeli airstrikes hit multiple locations across Lebanon on 08 April, the Lebanese Ministry of Health reported. Israel launched a large-scale attack across Lebanon, including central Beirut, a day after the US and Iran agreed to a ceasefire. The Israeli government said the ceasefire does not cover Lebanon and that strikes on Hezbollah locations will continue. EPA/WAEL HAMZEH
Il focus

Ancora bombe sul Libano e Hormuz rimane chiuso

Altro attacco dell’Idf, Trump chiede a Netanyahu di fermarsi 
La tragedia

Ucciso dal figlio con un cacciavite

Il delitto a Bosa: Paolo Pinna è accusato dell’omicidio del babbo Giuseppe 
Mariella Careddu
Trasferimento da completare entro dieci giorni. Preoccupa l’accessibilità della vecchia struttura lasciata nel 2017

Ospedale di comunità: via il centro vaccinale

L’Asl di Cagliari cambia le attività del Binaghi: gli ambulatori tornano in piazza De Gasperi ma è polemica  
Alessandra Ragas
La conferenza.

Gallura pronta allo sciopero

Andrea Busia
Intervista

«L’insularità non può penalizzare la sanità sarda»

Orazio Schillaci: «Ci sono Regioni più performanti, altre meno. Noi aiutiamo quelle in difficoltà» 
Roberto Murgia