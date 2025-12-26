Nelle strade degrado, rifiuti abbandonati e carcasse d’auto 

Un altro Natale trascorso in mezzo al degrado per centinaia di famiglie che vivono tra le vie Bosco Cappuccio, Podgora, La Somme, Laghi Masuri, Ardenne e Premuda a San Michele. Lo scenario è sempre più desolante: rifiuti ovunque, elettrodomestici e materiali ingombranti abbandonati sui marciapiedi, mastelli incendiati, carcasse d’auto vandalizzate, maleodoranti perdite fognarie e continui blackout notturni. Non va meglio in piazza Medaglia Miracolosa e in via Abruzzi: rifiuti, topi a spasso anche di giorno, cornacchie e gabbiani costantemente intenti a banchettare tra gli scarti organici.

Chi paga regolarmente la Tari protesta. «Qui non cambia mai nulla, non sappiamo più che fare», si sfoga Silvio Pinna, residente in via La Somme. «Siamo sommersi dai rifiuti e adesso ci stanno lasciando anche senza luce». Amareggiata Gabriella Spiga: «Per terra viene abbandonato di tutto, uno schifo».

Gli operatori della De Vizia passano a svuotare i mastelli e periodicamente vengono effettuate pulizie straordinarie. Ma non basta. «La maggior parte dell’immondezza non è nostra», evidenziano i residenti. In via Premuda si vive tra carcasse d’auto e alberi pericolanti. «Siamo abbandonati», protesta Tonino Medda, residente in un complesso di palazzine. (p. l.)

RIPRODUZIONE RISERVATA