VaiOnline
Serramanna.
31 dicembre 2025 alle 00:39

Nell’aula del Consiglio è tempo di bilanci 

Il sindaco elenca le opere completate e quelle in programma nel 2026 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Il Consiglio comunale di Serramanna licenzia il bilancio di previsione da 27 milioni di euro di entrate (al lordo di 14 milioni di fondo cassa presunto a inizio esercizio) con il voto della maggioranza e l’astensione dei gruppi di opposizione. In Aula, da una parte il sindaco Gabriele Littera e l’assessora al Bilancio Elena Fadda impegnati a elencare i risultati ottenuti, fare la lista della spesa e degli investimenti, dall’altra la minoranza a lamentare, per dirla con le parole di Gianluigi Piano (gruppo Pd) «ancora una volta il mancato coinvolgimento».

I tempi

«Approviamo un bilancio strettamente tecnico», che ha evidenziato «la collaborazione dei responsabili di tutte le aree» e sottolineato l’importanza di approvare il documento entro l’anno, aspetto positivo riconosciuto anche dallo stesso Piano. Al sindaco Littera è toccato invece il compito di illustrare «l’elenco corposo» di opere in corso di realizzazione o previste per il 2026. «Riqualificazione del complesso sportivo di corso Italia, e di Campu sa Lua dove saranno realizzati il quartier generale della protezione civile e un nuovo palazzetto dello sport che, in caso di calamità, potrà essere centro di raccolta e ritrovo per gli sfollati. Riqualificazione energetica del complesso sportivo di via Nuraminis, progetto del nuovo Ponti Nou, viabilità comunale e rurale, completamento rotatoria di via Svezia, completamento circonvallazione sud-est e riqualificazione mercato civico di corso Europa, riqualificazione ex casermette», sono alcune delle opere elencate dal primo cittadino e inserite nel piano triennale dei lavori pubblici.

Il dibattito

«Su alcuni temi avremmo gradito essere coinvolti – ha insistito Piano – non ci siamo mai messi di traverso, alcune opere non le condividiamo, come la riqualificazione della ex casermette che ci sembra un doppione del parco di via 25 Aprile. Noi non sappiamo mai nulla. Avete deciso e vi prenderete la responsabilità delle scelte che non mirano ad una visione del paese come la concepiamo noi e che non disegnano uno sviluppo e un ritorno per Serramanna. Per responsabilità non votiamo contro e ci asteniamo», Carlo Pahler si è detto «perplesso per l’attività di esternalizzazione della riscossione dei tributi, che non ha dato risultati, e la crisi del personale dipendente con i nuovi assunti che arrivano e vanno via subito». Prima del voto è toccato ancora al sindaco Littera provare a riportare la barra a dritta dell’esecutivo. «Se penso a quattro anni fa, a quando siamo partiti, non so come abbiamo fatto a fare tutto quello che abbiamo realizzato e programmato in termini di opere pubbliche – ha ribadito Littera –. Partivamo dalle macerie, dai muri crollati dell’impianto sportivo di Campu sa Lua e del Fausto Coppi che abbiamo subito rifatto. Mi sento soddisfatto: ora abbiamo impianti sportivi di prim’ordine, palestre piene di ragazzi che fanno sport. L’ExMa era chiuso e noi lo abbiamo riaperto e per presentare un libro, ma è solo un esempio, era disponibile solo la sala consiliare: abbiamo recuperato molti spazi e dato loro dignità».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Foto LaPresse/ Matteo Rasero07-01-2017 Sanremo (IM)spettacolo67mo festival della canzone italianaprima seratanella foto: Giusy FerreriPhoto LaPresse/ Matteo Rasero07-02-2017 Sanremo (IM)67th festival of Italian songsIn the picture: Giusy Ferreri
Foto LaPresse/ Matteo Rasero07-01-2017 Sanremo (IM)spettacolo67mo festival della canzone italianaprima seratanella foto: Giusy FerreriPhoto LaPresse/ Matteo Rasero07-02-2017 Sanremo (IM)67th festival of Italian songsIn the picture: Giusy Ferreri
Capodanno

Cagliari, il centro della città diventa un grande palco

Giusy Ferreri in piazza Yenne, feste alla Fiera e al Bastione Viabilità, divieti per le auto: largo Carlo Felice off limits 
Mauro Madeddu
Ieri vertice di maggioranza fiume a Villa Devoto. Marcias e Serusi verso la riconferma all’Arnas Brotzu e all’Areus

Manager delle Asl,  oggi le dodici nomine Ma è scontro Todde-Pd

Il parere legale chiesto dalla presidente: i vecchi dg non possono essere reintegrati 
Roberto Murgia
Medical student at the hall. Person in a white uniform. Coronavirus theme.
Medical student at the hall. Person in a white uniform. Coronavirus theme.
Sanità

Medici in trincea: «Cure garantite»

I primari del Brotzu assicurano la piena funzionalità di tutti i servizi ospedalieri 
Cristina Cossu
A Bitti, Orune e Buddusò tirano un sospiro di sollievo

Dal Consiglio di Stato stop al parco eolico con pale da 150 metri

La Quarta sezione rigetta il ricorso «Il progetto disturba Sos Enattos» 
Lorenzo Piras
L’assalto

Pratobello contro l’eolico diventa un film

«La nostra lotta continua, questo lavoro serve a scuotere le coscienze» 
Gianfranco Locci
Il caso

Violenza sessuale, indagato Signorini

Per il conduttore anche l’ipotesi di estorsione dopo la denuncia dell’ex Gf Medugno 
Il conflitto

«Raid su Putin, nessuna prova su di noi»

Kiev nega di aver condotto l’attacco coi droni sulla residenza presidenziale 