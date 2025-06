Nella spiaggia di Sottotorre uno spazio attrezzato per i disabili 

Sottotorre diventa spiaggia accessibile alle persone con disabilità e con difficoltà motorie. I nuovi servizi verranno inaugurati questa mattina alle 11,30 nello spazio realizzato grazie al contributo degli esercenti locali e soprattutto da “Sardegna Inclusiva”, l’organizzazione che pone alla base della sua attività, l’accesso a tutti, ovunque.

Lungo l’arenile di Sottotorre, la spiaggia più vicina al centro abitato, domenica alle 11.30 verrà tagliato il nastro davanti all’accesso alla postazione riservata a persone con disabilità motoria «ovvero tutte quelle che non possono deambulare sulla sabbia se non in presenza di pedanati e passerelle - precisano da Sardegnaccessibile - abbiamo battagliato tanto per avere questo spazio attrezzato e siamo particolarmente orgogliosi di avere contribuito alla sua realizzazione». Un vero e proprio fiore all’occhiello per la spiaggia di Calasetta, centro turistico che da sempre si caratterizza per ospitalità. Per info e prenotazioni bisogna telefonare ad chiamare la Protezione Civile al numero 347 3126112. Intanto, c’è già chi pensa a un totem braille, per le persone non vedenti, che descriva la bellezza del luogo. Il Comune ha inoltre programmato altre iniziative per offrire servizi di qualità ai turisti che scelgono di trascorrere le vacanze a Calasetta. (s. g.)

