Decimomannu.
27 dicembre 2025 alle 00:11

Nel piano triennale un lungo elenco di opere pubbliche 

Due documento necessari per l’approvazione del bilancio di previsione sono stati votati dal Consiglio comunale di Decimomannu, riunito alla vigilia delle feste per discutere sette punti all’ordine del giorno. L’Aula ha detto sì al programma triennale delle opere pubbliche 2026-2028 e all’elenco annuale 2026.

L’assessora ai Lavori pubblici, Francesca Salis, spiega: «Il nostro piano ha subito modifiche. È composto da interventi come la riqualificazione degli impianti sportivi di via della Aie, per due milioni di euro. Per gli altri interventi sono stati chiesti finanziamenti alla Regione: 250mila euro per il cimitero, 450mila euro per la riqualificazione del parco urbano tra le vie delle Aie e Carducci, 450mila euro per la messa in sicurezza di strade, marciapiedi e parcheggi, 430mila per riqualificare la sede della Polizia locale, centomila per le strade esterne e 150mila per quelle interne». Poi la messa in sicurezza e l’efficientamento energetico delle scuole primaria e secondaria di primo grado, la rigenerazione urbana a Sa Serra, la riqualificazione degli impianti sportivi di via Verga. Inoltre, 450mila euro per interventi sulla viabilità e altri 450mila per lavori nelle strade.

Approvati infine il completamento della mitigazione del rischio idraulico nel piano di zona Sa Serra e del restauro dei portoni e dei marmi degli altari della chiesa di Santa Greca.

