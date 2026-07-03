Nel lungo addio a Khamenei l’Iran mostra la sua forza al mondo 

Una dimostrazione plastica della forza e della resilienza della Repubblica Islamica agli iraniani e al mondo. Ma anche l'occasione per la sua nuova leadership di consolidare le alleanze internazionali occupando il palcoscenico globale proprio nel giorno in cui Washington celebra i 250 anni della sua indipendenza. Tutto questo è il funerale dell'Ayatollah Ali Khamenei, la guida suprema dell'Iran uccisa in un raid all'inizio della guerra con Usa e Israele. Un'imponente processione di sette giorni che attirerà fino a 20 milioni di persone e attraverserà il cuore dell'universo sciita tra Iran e Iraq per concludersi il 9 luglio nella città santa di Mashhad. Una prova di forza su cui aleggia la grande incognita: se la nuova guida suprema, Mojtaba Khamenei, mostrerà o meno il suo volto al funerale del padre.

Nel primo giorno di camera ardente, con l'omaggio delle delegazioni straniere, la bara di Khamenei è stata esposta nella Grande Moschea di Teheran con quelle dei quattro familiari uccisi nello stesso raid, tra cui la nipotina di 14 mesi e la moglie del figlio Mojtaba. La processione dei rappresentanti arrivati da quasi 100 Paesi ha mostrato plasticamente gli equilibri del nuovo ordine mondiale. A Teheran hanno portato il loro omaggio, tra gli altri, il premier pachistano Shehbaz Sharif, grande mediatore nel conflitto, e l'ex presidente russo Dmitry Medvedev, inviato da Vladimir Putin. Non sono mancati l'asse della resistenza, con Hezbollah, e i talebani afgani. Attesi anche il vicepresidente della Turchia, Cevdet Yilmaz, e il deputato cinese He Wei. Imponenti le misure di sicurezza e logistiche. Ma i funerali non sono solo una prova di forza del regime. Con le esequie la sua nuova leadership mira a stabilizzare l'ordine post-Khamenei. Non è un caso che Ahmad Vahidi, capo dei Pasdaran, sia uscito per la prima volta dall'inizio della guerra allo scoperto per omaggiare l'Ayatollah.

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